Belarra ve “terrible” que alguien quiera que a Podemos “le vaya mal”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se mostró ayer a favor de la unidad con la plataforma Sumar de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al tiempo que ha tildado de “terrible” que alguien quiera que a Podemos “le vaya mal” en las elecciones.



“No me puedo creer que haya alguien en nuestro espacio político que quiera que nos vaya mal en estas elecciones, no me lo puedo creer”, indicó en una entrevista concedida a Televisión Canaria en la que subrayó que “lo que está en juego” no es el resultado de UP sino “la vida de la gente”.



En ese sentido, destacó que si su formación “gobierna con más fuerza” esa es la “garantía” de que se sigan fortaleciendo los servicios públicos o el “avance feminista” pues es “evidente” que cuando gobiernan “las cosas empiezan a cambiar”. “Estoy concentrada en sacar el mejor resultado posible”, explicó.

Acuerdos de confluencia



Belarra mantiene la oferta Díaz de plantear unas primarias abiertas a la ciudadanía para “decidir el mejor equipo” que la acompañe en las Generales por lo que remarcó que “está fuera de toda duda el compromiso con la unidad”.



Apuntó que hubiera sido “muy sencillo” llegar a un acuerdo sobre las primarias y no entiende que Díaz no haya querido firmarlo, poniendo sobre la mesa que en las próximas elecciones Podemos se presenta con más acuerdos de confluencia en la izquierda que en 2019 “y en casi toda España”.



Mientras, la formación morada lleva recaudados un total de 869.216 euros en microcréditos para sufragar la campaña del

28-M, unos 200.000 euros más de lo que consiguieron para las autonómicas y municipales de 2019 cuando se acercaron a los 700.000 euros.



El dato lo dio a conocer el portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, a través de las redes sociales, un hecho que, a su juicio, “contrasta bastante con la epidemia de tertulianos que dicen todos los días que Podemos está muerto”.

Colabora y que rabien



“Colabora y que rabien”, animó Echenique ya que todavía queda un mes para seguir con esta operación de captación de fondos mediante microcréditos con el fin de no tener que depender de créditos bancarios.



Podemos finació todas sus campañas electorales a través de esta modalidad, que se sostiene en pequeños préstamos que les conceden los ciudadanos y que son devueltos una vez celebrados los comicios.



Mientras, el coordinador interino de Podemos Asturies, Rafael Palacios, se mostró ayer convencido de que la “marca” de la formación morada “como partido que está siempre al lado de los trabajadores” ayudará a superar la crisis de las últimas semanas y a amortiguar su impacto en las urnas en la cita electoral.



Palacios se refería así al enfrentamiento que la semana pasada llevó a al sector crítico con la dirección regional y nacional de Podemos a encerrarse en la sede del partido en Gijón para tratar de evitar que el número cuatro de la candidatura que encabeza Covadonga Tomé fuese excluido por estar suspendido. l