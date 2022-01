Bildu justifica que el etarra David Pla esté la dirección de Sortu como una mirada de futuro sin olvidar el pasado

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que no hay "nada nuevo" en las críticas del PP por la integración del ex jefe de ETA David Pla en la dirección de Sortu y ha señalado que, en el nombramiento de este, "lo que tenemos que tener en cuenta es que es la mirada al futuro lo que nos tiene que llevar a dar pasos en la construcción de una convivencia democrática inclusiva, sin olvidar el pasado, pero desde una mirada constructiva y no obstaculizadora".





En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la diputada de EH Bildu se ha pronunciado, de este modo, en relación a las críticas del Partido Popular después de que Pla haya sido elegido este pasado fin de semana responsable del Marco de Orientación Estratégica y vicesecretario general tercero de Sortu en el marco del tercer congreso de la formación. El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "romper cualquier negociación" con EH Bildu.





Para Mertxe Aizpurua, no hay "nada nuevo bajo el sol", ya que es "una constante por parte del PP". "No hay sesión plenaria en que el PP no lo haya intentado de esta forma", ha manifestado.





La diputada abertzale, que ha dicho desconocer la opinión de Sánchez sobre este asunto, ha manifestado que, en todo caso, "con el nombramiento de David Pla lo que tenemos que tener en cuenta es que es la mirada al futuro lo que nos tiene que llevar a dar pasos en la construcción de una convivencia democrática inclusiva en todos los terrenos, sin olvidar el pasado por supuesto, pero desde una mirada constructiva y no obstaculizadora, que solo busca el desgaste del adversario político".