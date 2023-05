Borrell augura que se suministrarán F-16 a Ucrania: "No los hemos dado, pero los daremos"

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha augurado este lunes que se suministrarán aviones de combate F-16 a Ucrania: "De momento no los hemos dado, pero los daremos".



Así lo ha dicho en la primera jornada de la 38 Reunión del Cercle d'Economia, que tiene lugar en Barcelona, al ser preguntado sobre si el envío de estos aviones es el siguiente paso a dar para ayudar a Ucrania en su guerra con Rusia.



Borrell ha repasado cómo se ha reaccionado desde el inicio de la invasión: "La primera oferta de ayuda militar europea fue enviar 50.000 cascos", ha comenzado.



Luego, durante "meses" se discutió si había que enviar carros de combate Leopard, ante el temor de que Rusia se pudiera "enfadar", lo que finalmente sí se hizo.



"Pasó lo mismo con los sistemas de defensa antiaérea", ha proseguido. "No, que esto es escalar", ha recordado que defendían algunos antes de acceder a dar también este paso.



"Después vienen los F-16. De momento no los hemos dado, pero los daremos", ha pronosticado antes de hacer "autocrítica": "Si hubiéramos sido más enérgicos, inmediatos y rápidos (...) seguramente estaríamos en mejor condición", ha sostenido.



De hecho, el pasado 22 de mayo, Borrell ya celebró que el G7, en su reciente cumbre, decidiese "preparar el terreno para proporcionar a Ucrania los cazas que necesita" dando luz verde a la formación de pilotos ucranianos, y confió en que Kiev pueda contar "pronto" con aviones de combate F-16.



Además, preguntado sobre el futuro de la guerra en Ucrania ha afirmado que no es "optimista" sobre lo que pueda pasar este verano, vista la actual concentración de fuerzas por parte de los dos bandos y la "voluntad clara" de Rusia de ganar la guerra, en vez de negociar.



En otro orden de cosas, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores ha defendido la necesidad de que Europa incremente su capacidad de defensa y mejore su coordinación en este ámbito "si quiere ser una potencia mundial", lo que pasa por aumentar el presupuesto militar.



"Sé que no se ganan campañas así, pero el mundo es como es y no como nos gustaría que fuera. Y es un mundo peligroso donde hay países no tan grandes, pero cercanos, que nos pueden causar problemas", ha dicho, para poner a continuación como ejemplos no solo a Rusia, sino también al Sahel o a otras zonas de África.



En esta línea, ha señalado que en el último año, a raíz de la guerra en Ucrania, "hemos descubierto nuestros déficits y limitaciones", algo a lo que "hay que ponerle remedio".



Respecto a China y sus tensiones crecientes con Estados Unidos, Borrell ha afirmado que "Europa no tiene interés en otra guerra fría" y que, por tanto, "hay que luchar contra ello", y ha admitido que el país asiático "nos ha pasado por delante" como socio comercial prioritario con América Latina.