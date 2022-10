Carla Antonelli pide la baja de militancia del PSOE por el retraso en la ley trans

La exdiputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, primera transexual que ha ocupado este puesto en España, ha solicitado este martes la baja de militancia del PSOE como protesta por la "maniobra de ampliar plazos" que, según la también activista, planea el PSOE en la tramitación de Ley Trans en el Congreso con "amago de más recortes" en la norma.



"Hoy, he solicitado que se tramite mi baja de militancia en el Partido Socialista Obrero Español, con un inmenso y profundo dolor, de una formación política para la que he pedido el voto desde hace 45 años, desde aquel 13 de agosto de 1977 que aparecí en la prensa escrita de la época y me calificaron de 'travestí politizado', apenas dos meses después de las primeras elecciones democráticas, donde desde entonces he militado de una forma u otra", señala en una misiva remitida a Europa Press y que también ha publicado en su cuenta de Twitter.



Antonelli asegura que toma esta decisión ante la "nueva maniobra de ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre con el amago de más recortes en la Ley", lo que, a su juicio, la lleva al próximo año "ya inmersos en las elecciones autonómicas y municipales, que será otra de las posibles argumentaciones para nuevos retrasos y en un suspiro hacia el fin de la legislatura".



En su misiva, Antonelli pide al PSOE que recapacite. "Exhorto e invoco al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que vuelva a poner la Ley en su sitio, como hizo en su momento, que cierre los plazos de enmiendas y se continúe su trámite de urgencia, por la palabra dada y el compromiso adquirido --añade--. Prolongarlo solo va a provocar más dolor y sufrimiento a personas a las que definitivamente se nos ha marcado con una -Estrella de David- en la frente en pleno siglo XXI. Por todo eso, no en mi nombre y el de mi militancia".



Hasta el 26

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha avanzado este martes en la Cámara Baja que sospechan que el PSOE pretende retrasar la aprobación de la norma con una ampliación del plazo de enmiendas. De momento, el plazo de presentación de enmiendas al articulado de la Ley Trans se ha ampliado hasta el 26 de octubre y este plazo se podría seguir ampliando semanalmente pese a que es una Ley que se tramita por procedimiento de urgencia, al igual, por ejemplo, que la Ley del Aborto, cuyo plazo para presentar enmiendas sí termina este miércoles.



Para la exdiputada, esta ampliación es la "gota que colma el vaso". Y aunque asegura que no cursará nunca baja de su "naturaleza socialista" y recuerda con orgullo la lucha de muchas compañeras por los derechos LGTBI, también afirma que hay personas a las que no reconoce y cuya "metamorfosis solo infunde pavor".



Contra Valcarce, Miralles y Calvo

Concretamente, en su carta, arremete contra la consejera de Estado Amalia Valcárce por referirse a ella como "señor sesentero" y la militante Alicia Millares por afirmar en un congreso: "Yo les llamo tíos, porque son tíos". Igualmente, carga contra Carmen Calvo por enviar en 2020 un "panfleto transfóbico" a todas las agrupaciones socialistas de España.



La exdiputada reconoce sentir "profunda decepción y vacío" y critica que se quiere "quebrantar la voluntad popular" con "cánticos de sirena", cuando los términos de la norma están previstos tanto en el discurso de investidura de Pedro Sánchez como en el programa electoral socialista y avalados en dos congresos confederales. También recuerda que los propios socialistas llevaron a la Cámara Baja en 2017 una norma más progresista.



Además asegura que "hay un gran número" que son padres, madres, abuelas, familiares o amigos y amigas de personas trans, que ahora están "inmersos en una terrible desazón", al igual que quienes observan desde el "silencio y estupor".



Finalmente, manifiesta su satisfacción por estar "en el lado correcto de la historia" y afea que quienes están en contra de la norma solo han conseguido a "60 personas en fila india frente al Congreso", a pesar de "los altavoces mediáticos" que han heredado.