Claves y bulos más virales sobre las elecciones al Parlamento Europeo

Este domingo, 9 de junio de 2024, tienen lugar en España las elecciones al Parlamento Europeo, y durante el tiempo que ha durado la campaña electoral han circulado por redes sociales distintos mensajes con afirmaciones falsas o corrientes desinformativas.

Con motivo de la jornada electoral, INFOVERITAS recopila las narrativas desinformativas difundidas por redes sociales y que han circulado de pantalla en pantalla.

También explicamos, en pocas líneas, la importancia que guardan estas elecciones, quiénes se presentan y las principales funciones de las instituciones europeas. Desde INFOVERITAS te damos todas las claves para entender estos comicios.

La importancia de las elecciones europeas de junio

En estos comicios se eligen a 720 eurodiputados, que se encargarán de representar a 450 millones de personas. A España este año le corresponden 61 escaños.

Roxana Pérez, vocal de Relaciones Internacionales de Equipo Europa, y Marcos González, adjunto a la Vocalía de Relaciones Internacionales de Equipo Europa, destacan que la importancia de estas elecciones reside en que las decisiones que se toman en el Congreso afectan a la legislación nacional, “el 55% de las leyes que se aprueban en el Congreso tienen como objetivo adaptar las decisiones que se toman en la UE. Por tanto, votando, tú decides las leyes que se aplicarán en España”.

Pérez enumera ventajas que ofrece la UE, como viajar sin pasaporte, estudiar en el extranjero, la moneda común, el libre comercio o las ayudas a las infraestructuras y “la protección de los derechos humanos, entre otras”.

La legislación que se vota en la Unión Europea versa sobre el medio ambiente, la seguridad, la migración, las políticas sociales, la economía, el Estado de Derecho o, entre otras, derechos de los consumidores.

Argumenta que “en un mundo cada vez más complejo, inestable e interconectado”, la UE encara retos mundiales que ningún Estado miembro “puede afrontar con éxito en solitario.

Qué votamos y a quién en las elecciones europeas

Por norma general, el número de diputados se decide antes de cada elección y el total no puede exceder de 750 más el presidente. Este año, a España le corresponden 61 escaños.

Los eurodiputados se reúnen en grupos políticos; no se agrupan por nacionalidades, sino en función de su afiliación política. En la actualidad hay siete grupos políticos en el Parlamento Europeo:

Rubén Cavero, portavoz de Equipo Europa Madrid, considera que “votamos por mantener la fuerza de 27 Estados, colaborando por mantener el mayor nivel de bienestar social y protección al ciudadano del mundo y votamos por continuar en la senda de la neutralidad climática”, entre otras muchas cosas.

Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la UE: ¿qué hacen las instituciones europeas?

El Parlamento Europeo no es la única institución de la Unión Europea. Entre las principales entidades que se encargan del gobierno comunitario se encuentran la Comisión Europea y el Consejo de la UE.

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, tiene como principales tareas la propuesta de leyes, elaborar el presupuesto para su aprobación en el Parlamento y el Consejo de la UE o asignar los fondos comunitarios. Actualmente, está dirigido por Ursula von der Leyen.

El Parlamento Europeo es el órgano legislativo comunitario, entre sus funciones se extienden el presupuesto y el control democrático de las instituciones de la unión.

Y, por último, el Consejo de la Unión Europea es la reunión de los ministros de los Estados comunitarios. Entre sus funciones se encuentran negociar y adoptar las políticas de la UE, a propuesta de la Comisión, o establecer el presupuesto, junto con el Parlamento.

Remedios Amaya no actuará para apoyar a Podemos en las elecciones europeas

El post que asegura que la cantante Remedios Amaya actuará en el cierre de campaña de Podemos de las elecciones europeas es falso. Una búsqueda en la cuenta oficial en X de Podemos con la palabra clave ‘Remedios Amaya’ pone de manifiesto que la afirmación que se difunde en el post viralizado es falsa, pues no se encuentran registros que mencionen a la cantante. Además, la información proviene de una cuenta parodia. No obstante, a juzgar por las respuestas que ha suscitado, muchos usuarios de la red social X no se han percatado.

No existe el “voto dual” para las elecciones

Es falso que exista el “voto dual” para las elecciones europeas. Así lo confirma el departamento de prensa del Parlamento Europeo a INFOVERITAS. Además, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la ley electoral, especifica, en su artículo 96.1, que “es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura. En el supuesto de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un solo voto válido”.

El vídeo de la mujer marroquí pidiendo el voto al PSOE en las elecciones europeas no es actual

El vídeo viralizado donde una mujer marroquí pide el voto para el PSOE en las próximas elecciones europeas es antiguo. El vídeo se ha publicado años anteriores. De hecho, lleva circulando en X al menos desde 2020.

La Comisión Europea no ha declarado que sea “inevitable” una guerra contra Rusia

Es falso que la Comisión Europea haya declarado que la guerra con Rusia será “inevitable”. Desde el departamento de prensa del organismo han confirmado a INFOVERITAS que la afirmación de El Puntual 24H no es veraz. Han facilitado el discurso completo que pronunció von der Leyen en el pleno del Parlamento Europeo. En este sentido, desde la institución destacan que la presidenta dijo: “La amenaza de guerra puede no ser inminente, pero no imposible. No se deben exagerar los riesgos de una guerra, pero sí hay que estar preparados para afrontarlos”.