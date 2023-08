ERC rechaza el “café para todos” y exige un diálogo “bilateral” sobre finaciación

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, rechazó que la revisión del sistema de financiación autonómica deba pasar por un nuevo “café para todos” y exigió al Gobierno del Estado una negociación “bilateral” con Cataluña, que permita poner fin al “déficit fiscal” catalán.



Vilalta puntualizó que ERC no pretende “eliminar la solidaridad” interterritorial, sino que quiere acabar con los “agravios” hacia Cataluña que genera el actual modelo de financiación.



Así lo planteó después de que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, afirmara esta semana que la reforma del sistema de financiación autonómica era una “urgencia” y que podía ser uno de los puntos de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez con las fuerzas independentistas.



Una de las condiciones que plantea ERC para ofrecer a Sánchez el apoyo de sus siete diputados en el Congreso es resolver “el déficit fiscal que padece Cataluña”, pero la solución, según Vilalta, solo puede llegar a través de una negociación a dos bandas.

Una situación injusta

“Ya sabemos que hay cosas que no funcionarán: una negociación multilateral, un café para todos, no servirá, porque esta película ya la hemos visto anteriormente y no ha servido para acabar con esta situación injusta del déficit fiscal que sufre Cataluña”, dijo.



Lo que reclama Esquerra es “hablar de esta situación y poder solucionarla de forma bilateral, obviamente con los mecanismos de solidaridad que sean necesarios”, ha subrayado Vilalta, que forma parte del equipo negociador designado por ERC para la investidura.



La dirigente republicana considera que el actual sistema de financiación, caducado desde hace nueve años, es “absolutamente injusto” y, al igual que los anteriores modelos, no sirvió para revertir el “déficit fiscal” de Cataluña, cifrado por el Govern en más de 20.000 millones de euros, cifra equivalente al 8,5% del PIB catalán.



“El déficit fiscal que sufre Cataluña es de tal magnitud que perjudica los servicios públicos, el Estado del Bienestar, porque nos impide disponer de unos recursos que generamos y que luego no podemos destinar a lo que la ciudadanía de Cataluña se merece. Hay que acabar con este sistema que perjudica Cataluña”, dijo.



E insistió en que esta reclamación no supone acabar con los mecanismos de compensación con otras autonomías: “Esto no significa que haya que eliminar la solidaridad. No estamos diciendo esto. Lo que decimos es que hay una situación injusta, un agravio, y que hay que arreglarlo”.



A pocos días de que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez intenten reunir apoyos para la investidura, la reforma de la financiación autonómica y una posible condonación de la deuda a Cataluña y a otras autonomías se coló en el debate político, pero el economista Ángel de la Fuente, uno de los principales expertos en financiación autonómica, cree que no sería buena idea.



“Condonar la deuda no es gratis, porque el Estado se quedaría con ella. Solo cambiaría de manos y, además, generaría un problema de incentivos”, explica el doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania.



Según el economista, si se les perdonara la deuda, las comunidades confirmarían la “creencia” de que “siempre” se las termina rescatando económicamente y gastarían con más facilidad.