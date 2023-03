La falta de acuerdo impide fijar comparecencias en la nueva comisión Kitchen

Ninguna de las listas de comparecientes propuestas por los grupos parlamentarios para la nueva comisión Kitchen ha conseguido salir adelante con mayoría suficiente, por lo que los diputados se han emplazado a otra reunión tras la Semana Santa, concretamente al 18 de abril.



Fuentes parlamentarias han confirmado a EFE que ninguna de la casi decena de listas planteadas por PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox, ERC, PNV, EH Bildu, PdCat y CUP ha logrado los apoyos necesarios, pues cada lista se ha votado de forma individual con el objetivo de que las que obtuvieran mayoría simple fuesen las que finalmente formarían parte de un listado definitivo de citaciones.



Al no obtener ninguno este aval, los grupos han acordado que volverán a presentar sus listados el 14 de abril y que el 18 la comisión celebrará su tercera reunión para volver a votar las propuestas, que previsiblemente llegarán pactadas.



PSOE Y UNIDAS PODEMOS SE CRUZAN REPROCHES



Entre los 18 nombres propuestos por el PSOE -14 ya han sido citados en las dos anteriores comisiones a la antigua cúpula de Interior del PP- destacaban el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.



Además, los socialistas habían pedido que comparezca el excomisario José Manuel Villarejo, así como otros cargos y excargos policiales, exagregados de Interior en Andorra y responsables de la Banca Privada de Andorra.



Fuentes socialistas han explicado que su lista ha recibido el apoyo de PNV y de PdCat, mientras han reprochado a Unidas Podemos que haya “obstaculizado” los inicios del trabajo y se haya detenido en las diferencias de nombres en lugar de respaldar las coincidencias que ambas propuestas tenían.



No lo ven así desde Unidas Podemos, cuya lista de 17 nombres y respaldada por ERC, CUP, Eh Bildu y Junts, incluye a Mariano Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal, pero también el del ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias, “una clara víctima de las cloacas en nuestro país” para los morados, el presidente del la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y periodistas como el directivo de La Sexta Antonio García Ferreras.



Fuentes parlamentarias han reprochado a los socialistas que quieran “encapsular” la comisión a la rama policial y dejen de lado la rama política y veten la mediática con periodistas que son “centrales” en la trama. “El PSOE no quiere realmente investigar las cloacas. Hoy han intentado sin éxito fabricar una comisión paripé”, comentan desde Unidas Podemos.



EN MAYO PRIMERAS CITACIONES QUE PODRÍAN INTERRUPIRSE POR LA CAMPAÑA



Fuentes de la Mesa de la Comisión, presidida por el diputado del PdCat Ferrán Bel, han indicado que está previsto que, una vez que el 18 de abril se apruebe un listado de comparecientes, los partidos podrían interrogar al primer nombre acordado en la primera semana de mayo.



Con todo, los miembros de la mesa la comisión están de acuerdo en suspender sus sesiones a mediados de este mes con el inicio de la campaña electoral de las elecciones autonómicas, por lo que se celebrarían como mucho las dos primeras sesiones de comparecencias en mayo.