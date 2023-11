Feijóo advierte que Euskadi "no merece ser tratado como un kleenex"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al PNV de haberse "equivocado" al haberse convertido en "una comparsa más del sanchismo", un "error que los vascos no le van a perdonar" ya que Euskadi "no merece ser tratado como un kleenex".



Feijóo ha realizado estas manifestaciones en Vitoria, donde asiste al 16 Congreso extraordinario del PP vasco, que se desarrolla bajo el lema 'Mirando al futuro/Aurrera begira' y en el que se dan cita más de 400 compromisarios que han elegido a Javier de Andrés nuevo presidente del PP vasco, en sustitución de Carlos Iturgaiz.



El presidente del PP, que ha subrayado que Pedro Sánchez "ha quemado todas sus naves y barcos para permanecer él", ha indicado que el Gobierno de Sánchez ha sido "un pésimo negocio" para Euskadi. "Y es que no hay ningún indicador económico, ningún indicador social, ningún indicador laboral en el que se acredite que, con el gobierno de Sánchez, los vascos viven mejor", ha manifestado.



Feijóo ha señalado que el PP ha venido denunciando la política económica y política social del Ejecutivo de Sánchez mientras que el resto de los partidos de Euskadi "servían con pleitesía a los planteamientos del señor Sánchez en el congreso de los diputados y en el Senado.



"¿Con qué cara va a decir el PNV que tiene un proyecto distinto a Bildu si votan lo mismo en Madrid? ¿Con qué cara puede decir el PNV que tiene un proyecto de vivienda, un proyecto laboral, un proyecto fiscal, un proyecto distinto para Euskadi cuando realmente en la mayoría de las leyes votan lo mismo que Bildu? ¿Con qué cara puede decir el PNV que defiende Euskadi cuando está apoyando los mismos presupuestos generales del Estado que vota Bildu?", se ha preguntado.



En este sentido, Feijóo no cree que el PNV le esté haciendo "un buen servicio a Euskadi votando lo mismo que Bildu en Madrid". "¿Qué le van a decir a los vascos cuando Sánchez les engañe de nuevo y les vuelva tratar como un kleenex y esto no es una expresión mía", ha afirmado el dirigente del PP, que ha señalado que eso es algo que lo ha dicho el propio PNV. Por tanto, ha afirmado que Euskadi "no merece ser tratado como un kleenex".



Según ha denunciado, las políticas del presidente Pedro Sánchez y de quienes le apoyan "no son buenas" para Euskadi y ha advertido que "ha llegado el momento de decir que el PNV se ha equivocado siendo una comparsa más del sanchismo".

"Ha llegado el momento de decir que renunciar a ser determinante en la política española por ser una comparsa más del sanchismo ha sido un error que los vascos no le van a perdonar al PNV durante mucho tiempo; no lo van a hacer", ha añadido.



"JUGARSE LA VIDA"

Por otra parte, Feijóo, que ha elogiado la figura del presidente saliente Carlos Iturgaiz, que se "se ha jugado la vida por dedicarse a la política", se ha referido al resultado obtenido por Javier de Andrés para ser designado presidente del PP vasco y ha indicado que lograr un 97,39% de los votos le recuerda a los territorios en los que sacan mayoría absoluta. "Cuando alguien saca el 97% de los votos en un Congreso tiene una gran responsabilidad. No quiero empezar presionando", le ha dicho a Javier de Andrés.



Tras destacar que ha sido un Congreso de "éxito", ha afirmado que se abre una "nueva época" en el PP de Euskadi, que es "más necesario que nunca" y es la "única alternativa política real en Euskadi". "Somos la alternativa de gestión al PNV", ha enfatizado.