Feijóo anuncia una ofensiva judicial "sin cuartel" ante la "extorsión" de Junts a Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una "ofensiva política, social y judicial sin cuartel y sin descanso" contra la "extorsión" del líder de JxCay y expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a la que a su juicio cede el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



En rueda de prensa este jueves desde la sede de su partido, el líder del PP ha anunciado que su equipo evalúa "hasta la última coma" de los reales decretos convalidados ayer por el pleno del Congreso gracias a la abstención de Junts y a los acuerdos suscritos entre este partido y el PSOE para intentar poner "coto en los tribunales a cada decisión adoptada por Sánchez".



Por el momento, el PP ha decidido ya recurrir el decreto ómnibus ante el Tribunal Constitucional, al entender que se está "maniatando" a la Justicia y que no se cumplía la urgencia. Además, Feijóo ha advertido de que, si se hace, traspasar a Cataluña la competencia de inmigración es inconstitucional y ha denunciado que se está abriendo la puerta "a coaccionar la libertad de establecimiento de empresas".

Feijóo ha anunciado además que el próximo 28 de enero el PP volverá a la calle, concentrándose en Madrid, "para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie".



El líder del PP ha hecho también frente común con sus barones al reclamar que Sánchez convoque ya la Conferencia de Presidentes, denunciando que con su "portazo" a hacerlo incumple el reglamento.

Además, el PP pedirá la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso para que informe de lo pactado con Junts, que se ha conocido por los independentistas, y volverá a llevar iniciativas a los ayuntamientos y parlamentos autonómicos para que todos los representantes se posicionen sobre lo acordado de forma "clandestina".



Por todo lo cedido, Feijóo ha advertido de que Sánchez es "solo el delegado del Gobierno de España", no el presidente, "porque quien realmente preside por persona interpuesta está hoy riéndose en Waterloo".

"El Gobierno de España perdió su dignidad, la misma carcajada que Sánchez me propinó a mí en la sesión de investidura ayer remitió Puigdemont desde su casa en Waterloo tras arrodillar a los negociadores del PSOE (...) Ceder a semejante extorsión no es épico, es humillante", ha denunciado.



Y se ha preguntado qué se cederá en la negociación de los presupuestos o de leyes "mollares" de la legislatura, "qué decreto" dará "entrada a Junts en la Alcaldía de Barcelona", o qué leyes provocarán un referéndum o una declaración unilateral de independencia.



Si Junts "nunca pedirá menos", "el PSOE" siempre pagará más, ha alertado.



A quienes votaron al PSOE, pero rechazan las medidas logradas por Junts, Feijóo les ha dicho que tendrán la oportunidad de decir que se equivocaron "una vez" pero no "la segunda" votando en las próximas elecciones gallegas, vascas y europeas de este año y "cuando Puigdemont decida" en las próximas elecciones generales.



"Cuando llegue la oportunidad acabaremos con este saqueo, con esta extorsión, y revertiremos el destrozo", ha prometido.



"A Yolanda Díaz le hicieron un Yolanda Díaz", ha dicho además Feijóo para sostener que cuando Podemos tumbó la reforma del subsidio de desempleo estaba reproduciendo el 'modus operandi' de la ministra de Trabajo que cuando algo le interesa "lo utiliza" y cuando ya no "lo elimina".