Feijóo y sus barones piden 18.000 millones de fondos europeos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus 'barones' territoriales han pactado este viernes un documento con una serie de compromisos y reivindicaciones, empezando por exigir que se "pare" el llamado cupo catalán pactado entre el PSOE y ERC. Además, reclaman una inyección económica de 18.000 millones de los fondos Next Generation no ejecutados por el Gobierno y negociar la financiación en foros multilaterales, renunciando a caer en la "bilateralidad tramposa" y las "subastas" del Gobierno de Pedro Sánchez.



"Todos a una", ha proclamado Feijóo en una comparecencia abierta a los medios en un receso de la reunión que mantiene con sus 'barones' territoriales en el Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid, en la que ha buscado simular las Conferencias de Presidentes que los 'populares' llevan meses reclamando al Ejecutivo, dado que no se reúnen desde marzo de 2022.



A este encuentro --que ha arrancado con una foto de familia para visualizar unidad y la fortaleza territorial del PP-- han acudido 10 presidentes autonómicos del PP, los presidentes de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias, y el vicepresidente de Baleares. La presidenta balear, Marga Prohens, no ha podido viajar a Madrid al tener en agenda la reunión del consejo de gobierno y la apertura del curso escolar, según fuentes 'populares'.



El jefe de la oposición ha señalado que es necesario un nuevo modelo de financiación --el vigente es del año 2009-- con "más recursos para todas las CCAA, mucho más de esos 400 millones" que, según ha dicho, ha anunciado el Gobierno. Eso sí, ha reiterado que ese nuevo sistema debe acordarse en foros multilaterales como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).



Feijóo ha explicado que la primera decisión que han acordado en esta cumbre del PP es "parar el cupo independentista", de forma que "tanto el Gobierno como la Generalitat vuelvan al mínimo principio de lealtad institucional". Se trata, ha proseguido, de que "lo que es de todos se decidida entre todos".

En segundo lugar, han reclamado de nuevo la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes para que "se escuche a los representantes ordinarios del Estado en toda la nación en lugar de sólo atender las imposiciones de una minoría".



En tercer lugar, ha señalado que "todos los presidentes" del PP "renuncian expresamente a caer en una bilateralidad tramposa en lo que se refiere al sistema de financiación de los servicios públicos de todos los españoles".



"El PSOE ha sometido los intereses generales a diferentes subastas. Nosotros no vamos a participar de ellas", ha garantizado, después de que Sánchez haya anunciado una ronda de contactos individuales en Moncloa con cada presidente y esté dispuesto a ofrecer "singularidades" para cada territorio.



En cuarto lugar, Feijóo ha indicado que creen "necesario que haya una inyección económica inmediata a las comunidades" y ha explicado que el PP cree que es posible descentralizando una parte de los fondos europeos a fondo perdido de los que dispone España.



"Demandamos que el Ejecutivo ponga de inmediato a disposición de las comunidades autónomas 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation que no han sido capaz de ejecutar", ha manifestado, para añadir que reclamarán también que, que "a medida que se identifiquen más fondos provenientes de remanentes que el Gobierno no adjudique, se transfieran a las CCAA evitando así la devolución de fondos a Europa".



En quinto lugar, Feijóo y sus 'barones' se comprometen a "contribuir activamente para lograr un nuevo modelo de financiación multilateral con más recursos, que desde el régimen común atienda a las particularidades de cada territorio y con especial atención a la sanidad pública".



En sexto lugar, proponen la creación de un fondo transitorio que "compense los desequilibrios hasta que se apruebe el sistema renovado con el objetivo de reducir la infrafinanciación de las comunidades autónomas para garantizar la igualdad en la prestación de servicios".



"Primera decisión, parar el cupo independentista y compromiso que lo que es de todos se decidirá entre todos. Segunda, inyección económica inmediata de más de 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation con los que cuenta España. Tercera decisión, juntos trabajaremos en un nuevo modelo, en la actualización del sistema de financiación autonómica con más recursos para todos los españoles, no sólo para aquellos que diga el independentismo", ha resumido Feijóo en su comparecencia.



El líder del PP ha insistido en que el compromiso que han acordado es estar "todos a una" en ese propósito de negociar la financiación de forma multilateral, un día después de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pidiera a sus compañeros de partido que no se sienten con Sánchez mientras no se reúna la Conferencia de Presidentes porque va a intentar "sobornarles" buscando "blanquear la ruptura territorial".



Además, se han comprometido a trabajar "juntos" en actualización del sistema de financiación, "con más recursos para todos los españoles, no sólo para aquellos que digan el independentismo", ya que, a su juicio, "no es admisible que este Gobierno pretenda que los españoles vivan de las sobras de sus arreglos con los independentistas".



Feijóo ha destacado que lo que "da soluciones" a Cataluña y al resto de España es una actualización del sistema de financiación pactada en los foros en los que están "todos", "libre de sospechas y provechos ideológicos por parte del independentismo o personales por parte del socialismo".



De hecho, ha dicho que los catalanes están siendo "engañados y utilizados" por el PSOE, que ha tomado como "propias" las "falacias independentistas". "Con la amnistía se concedió impunidad al pasado y futuro procés y con el cupo lo pagaremos todos los españoles", ha reiterado.



El presidente del PP también ha reivindicado la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Los 'populares' han denunciado estos días que lo que busca el Gobierno y sus socios es "recortar" esa autonomía de las CCAA para aprobar bajadas de impuestos.



"No se puede otorgar la independencia fiscal para mantener embajadas y chiringuitos independentistas y, al tiempo, poner obstáculos a quien decida impulsar la actividad económica reduciendo impuestos", ha manifestado.



Según Feijóo, España se "enfrenta al desafío de la desigualdad" con Pedro Sánchez. "No es la primera vez que a lo largo de estos 45 años de democracia tenemos que defender nuestros derechos ante diferentes amenazas. Pero si es la primera vez que estas amenazas están lideradas desde el Gobierno de la nación", ha proclamado.



En este sentido, el líder del PP ha afirmado que "el único proyecto que hoy tiene el Gobierno de España es retener el poder" mientras que "el proyecto del Partido Popular es mejorar España". "Ya no cuentan los intereses generales, sólo importa el de quien pretende prolongar su estancia en el poder", ha abundado.



Finalmente, Feijóo ha exigido que los recursos públicos se destinen a los servicios públicos y se distribuyan "de forma justa" para garantizar que los españoles "sean iguales". Por eso, ha dicho que los gobiernos del PP serán "la red de seguridad de principios y responsabilidad" en la que pueden confiar los españoles frente al "salto al vacío" del PSOE con el independentismo y de los "abusos de poder, desmanes, desvaríos, engaños y cesiones" del Gobierno.