Feijóo culpa al PSOE de no dejar más "opciones" a Mañueco que pactar un gobierno con Vox

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha evitado un adelanto electoral en su comunidad al pactar con Vox y ha señalado que "no había opciones" por culpa de la actitud del PSOE.





En una rueda de prensa en Santiago, tras la reunión de su consejo de Gobierno, Feijóo ha lamentado que la respuesta del Partido Socialista haya sido "elegir entre Vox o adelanto electoral" y ha subrayado que en este contexto Mañueco "acaba de evitar un adelanto electoral".





"Evitar un adelanto electoral en un momento de crisis internacional y nacional, creo que es perfectamente legítimo por parte de Mañueco, que es al que corresponde tomar las decisiones para garantizar la estabilidad del Gobierno de Castilla y León", ha aseverado.





Feijóo ha señalado que Mañueco ha ejercido "una responsabilidad" y que "probablemente hubiera preferido otra opción pero no había opciones" porque entonces tenían que decirle a los castellanoleoneses que volvían a las urnas.





Además, el presidente de la Xunta ha advertido de que aún no lidera el PP y que si llega a hacerlo en el congreso de Sevilla fijado para el 1 y 2 de abril será entonces cuando ofrezca explicaciones sobre las decisiones que adopte el partido.







"Pero como candidato, le puedo decir que respeto la decisión en el ámbito de su estricta responsabilidad del presidente Mañueco", ha manifestado, para admitir que, aunque estos días conversó con el presidente de CyL, no conoce "con exactitud" el contenido del pacto que se ha cerrado con Vox.





Mañueco

Mañueco ha señalado al candidato a Feijóo, como defensor de la autonomía de los partidos en las comunidades y ha incidido en que ha tenido las "manos libres" para negociar en la Región, un diálogo que ha dado como fruto el pacto entre PP y VOX.





"Si hay alguien que respalda la autonomía de los partidos en las comunidades autónomas es Alberto Núñez Feijóo, más allá de su aprobación o no, el PP de Castilla y León tenemos la autonomía y las manos libres para negociar", ha reseñado.





Francisco Igea

Por su parte, el procurador de Cs y exvicepresidente de Castilla y León Francisco Igea ha advertido tras el acuerdo de PP y Vox para formar Gobierno en esa Comunidad que ese es el nuevo PP de Feijóo, que ha blanqueado al partido de ultraderecha y ha espetado: "Ahí lo tienes, baílalo Alfonso", tras el resultado de su convocatoria anticipada de elecciones.





Igea, que gobernó como vicepresidente de Mañueco dos años y medio, hasta la convocatoria electoral del pasado 13 de febrero, ha sostenido que es un "día desgraciado y oscuro" para la Comunidad y para España.







Tudanca

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado a Mañueco, de entregar Castilla y León a la extrema derecha, un día para la "infamia", ya que es la primera vez desde hace 40 años que la extrema derecha vuelve a un Gobierno "y lamentablemente ha sido el de Castilla y León".





En declaraciones a los medios, Tudanca ha asegurado que Mañueco ha entregado a la extrema derecha los derechos de las mujeres, los avances democráticos y el diálogo social entre sindicatos y empresarios. Y ha añadido: "el mandato de Alberto Núñez Feijóo comienza de la peor manera posible.





Soria Ya

El cabeza de lista de Soria 'Ya' y nuevo procurador por la provincia soriana, Ángel Ceña, se ha mostrado "defraudado" e incluso "utilizado" tras el "doble juego" que, a su juicio, ha llevado a cabo el Partido Popular en las últimas semanas y ha asegurado que veinte minutos antes de la constitución de las Cortes los sorianos ofrecieron su abstención al PP que, según ha evidenciado, no se tenía que "echar en manos de Vox" como finalmente ha ocurrido.









"No hay excusas, han querido hacerlo y lo han hecho", ha sentenciado Ceña que ha acusado al PP de haber "mareado" a la plataforma de electores a lo largo de toda la semana "para nada" desde el convencimiento de que los de Alfonso Fernández Mañueco "ya tenían el plan" y de que su decisión de pactar con los de Santiago Abascal "ya estaba tomada" a pesar de las soluciones --"no una si no varias", ha añadido-- que habían planteado los sorianos para que los populares no cayeran "en manos de Vox".