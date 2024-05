Feijóo: "Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que con la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso "hemos asistido al acta de defunción" del PSOE.



"Hoy les decimos, desde la Constitución Española, quédense ustedes con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir", ha proclamado en su intervención ante el pleno de la Cámara baja durante el debate para levantar el veto del Senado a la ley de amnistía.



Feijóo no ha querido dar por hecho la aplicación de la ley, que queda ahora en manos de los jueces, y ha advertido a los socialistas de que si finalmente no se aplica, los independentistas catalanes no se lo van a perdonar.



Para el líder del PP, "comprar una presidencia a cualquier precio" tiene consecuencias y jurídicamente "será cuestión de los tribunales la derrota de la ley".



Desde la tribuna del hemiciclo, y convencido de que la legislatura no tiene recorrido, ha intentado in extremis convencer a algún diputado socialista para votar en contra; "la historia será mucho más generosa con el señor Lambán que con ustedes", ha afirmado en referencia a la decisión del expresidente aragonés de no participar en la votación de la ley den el Senado.



"Hemos asistido a la metamorfosis de todos los diputados socialistas, obedeciendo al amo que les paga sin chistar", ha criticado.



La ley de amnistía, ha reconocido, es la victoria de Junts: "El 1,6 % de los españoles le ha ganado al resto, por la ambición de uno solo".



Feijóo, que ha tildado de "corrupción política" la amnistía, ha hecho también referencia a la investigación judicial a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez: "No puede extrañar que se esté investigando por presunta corrupción en la Moncloa".