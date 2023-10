Feijóo seguirá contando con el equipo del PP que le llevó a ganar las elecciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que no va a cambiar en el Partido Popular a un equipo que ha “ganado las elecciones” y, por lo tanto, seguirá contando con ese mismo equipo que contribuyó a los “éxitos electorales” de este año, bien en sus puestos actuales o “en otros similares”.



Feijóo ha lanzado así un mensaje de tranquilidad a los suyos en un momento en que hay nervios dentro de la formación por la posible remodelación interna que llevará a cabo una vez que se confirme si hay investidura de Pedro Sánchez. Por lo tanto, si hay nuevos nombramientos, optará por la adición y no prescindirá de ninguno de los actuales dirigentes del PP.



El líder del PP ha convocado una Junta Directiva Nacional del PP el próximo 6 de noviembre pero no se convoca con la intención de afrontar esos cambios, dado que en esas fechas no se prevé que haya investidura. Sin embargo, fuentes de la cúpula del PP no descartan que pueda adelantar algún nombramiento, si bien debería convocarse después un Comité Ejecutivo para ratificarlo.



Al ser preguntado si prevé anunciar algún movimiento en esa Junta Directiva Nacional y si se mantendría ese actual triunvirato con Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Miguel Tellado, Feijóo no ha entrado en nombres concretos y se ha limitado a decir que el PP tiene que “prepararse” si hay investidura de Sánchez o si hay repetición electoral.



“Lógicamente el partido tiene que ordenar de forma distinta una eventualidad, nuevas elecciones o un nuevo pacto Frankenstein elevado a la máxima potencia”, ha manifestado el presidente del PP en una entrevista en Canal Sur radio, que ha recogido Europa Press.



Dicho esto, ha explicado que ahora él es el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, algo que no podía hacer en la pasada legislatura donde ocupaba un escaño en el Senado como senador por designación autonómica. “Ahora sí lo puedo presidir y seré el portavoz del grupo parlamentario en los debates de política general”, ha agregado.



Feijóo ha indicado que teniendo en cuenta esas premisas están “haciendo ajustes”. “Yo no voy a cambiar un equipo que ha ganado las elecciones, pero sí tengo que hacer ajustes porque mi protagonismo en el Congreso es distinto ahora que antes y porque tenemos que prepararnos ante una eventual repetición electoral o ante una época de oposición”, ha indicado.



Dicho esto, el presidente de los populares ha señalado que él está “contento” con las personas que le han “ayudado a ganar las elecciones, no solamente las generales” sino las municipales y autonómicas.



“Nunca el PP tuvo tanto poder territorial”, ha proclamado, para subrayar que ese equipó colaboró “con la consecución de la victoria en 40 provincias en las elecciones generales y en más de 3.000 ayuntamientos”, algo que les ha permitido presidir la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).



Por eso, ha dejado claro que no prescindirá del equipo que tiene en este momento en Génova. “Por tanto, estos éxitos electorales se deben a un equipo en el que en estos puestos o en otros similares seguiré contando con ellos”, ha declarado.