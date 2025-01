La fiscal provincial de Madrid niega al juez que filtrara los correos del novio de Ayuso

La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también ha negado este jueves ante el juez del Tribunal Supremo haber filtrado el correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que admitía dos delitos fiscales en busca de un pacto, y ha asegurado que solo cumplió con su deber de dación de cuentas.



Un día después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, compareciese ante el magistrado Ángel Hurtado como investigado, este jueves lo ha hecho la fiscal Pilar Rodríguez, también imputada por un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, y su causa por fraude fiscal.



Como García Ortiz, la fiscal provincial ha rechazado haber filtrado información sensible de la pareja de Ayuso o que haya habido ningún trato de favor hacia González Amador, y ha señalado que solo envió los correos al fiscal general y que cumplía instrucciones.



A diferencia del fiscal general, ella sí que ha respondido al juez, aunque, como García Ortiz, no lo ha hecho a las acusaciones.



Sí ha contestado a la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa, en tanto que la Fiscalía tampoco ha preguntado al no haberse resuelto sobre la nulidad del registro de su despacho, sobre la que pivota toda la instrucción, por tanto entiende que participar en el interrogatorio sería validar la investigación, tal y como ocurrió ayer con García Ortiz, según informan a EFE fuentes jurídicas.



Durante su interrogatorio, el juez ha extendido el objeto de la causa, no solo a la filtración de los correos, sino también a la denuncia y a la nota de prensa de la Fiscalía Provincial sobre la investigación a González Amador, y que el fiscal general siempre ha dicho que trataba de desmentir un bulo que apuntaba a que había sido el fiscal quien había ofrecido el pacto, cuando era al revés.



Solo cumplió instrucciones

Según las fuentes, Rodríguez ha reiterado que simplemente cumplió "instrucciones" del fiscal general que ella no debe cuestionar. Ha explicado que se limitó a requerir al fiscal del caso y después a enviar a García Ortiz los correos que le había reclamado, en virtud de la obligación de dación de cuentas que impone el Estatuto de la carrera.



Rodríguez ha señalado que no se le dieron explicaciones, sino instrucciones, y que en ese momento tanto el fiscal general como la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, le transmitieron que se habían publicado informaciones inveraces que había que atajar.



Ha negado que hubiese ningún pacto para realizar nada y se ha desvinculado de la mencionada nota de prensa, en la que -ha dicho- se limitó a constatar que los datos eran correctos, pero ni la validó ni la incitó.

Y para mostrar que ese tipo de notas son habituales, su abogada ha mostrado varias sobre casos por delito fiscal de Cristiano Ronaldo o de Shakira, según las fuentes.



Más de 500 personas tuvieron acceso a la denuncia

La fiscal jefe de Madrid ha recordado que más de 500 personas (además de un número indeterminado de personas de Plaza de Castilla y de la Agencia Tributaria) tuvieron acceso a la denuncia de Fiscalía contra González Amador y a su expediente tributario a partir del 5 de marzo, una semana antes de que eldiario.es publicase la primera noticia.



En torno a 60, entre fiscales y abogados -sin contar el entorno de González Amador- tuvieron acceso al contenido del correo de 2 de febrero en el que el abogado reconocía al fiscal la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021" por parte de González Amador, un correo que García Ortiz no conoció hasta la noche del 13 de marzo.



Y, por último, ha sumado las testificales de cuatro periodistas que, ha dicho, ya tenían el correo antes que el fiscal general, según las fuentes.



Polémicos mensajes hallados en su móvil

Rodríguez también ha abordado algunos de los polémicos mensajes que recoge el informe de la UCO sobre el material incautado en su despacho, como cuando horas antes de su publicación, al avalar la nota informativa, dijo: "aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro".



Esa referencia, ha aclarado, fue "un desahogo", porque había gente que estaba poniendo en duda su imparcialidad y su profesionalidad, del mismo modo que el agradecimiento al "equipo Fortuny" (sede de la Fiscalía General) tan solo significa que se habían hecho las gestiones que el fiscal general había considerado para proteger al fiscal Julián Salto y a la Fiscalía Provincial.



Sí que ha sido más crítica que su jefe respecto al rol de Lastra, quien en su testifical dijo que advirtió a Rodríguez de que no mandara los correos porque se iban a filtrar. "Eso no me lo dijo, absolutamente no", ha declarado, según las fuentes.



Asimismo, ha restado importancia al mensaje que se cruza con el teniente fiscal de la Secretaria Técnica, Diego Villafañe, sobre que con otras filtraciones Lastra no se ofende.



Y ha rechazado que, como sostiene Lastra, hablase con ella el día 14, por lo que tampoco le pudo trasladar ninguna discrepancia. Su ultima conversación fue la noche del 13 de marzo.