El Gobierno acuerda con los transportistas un descuento de 20 céntimos en combustible

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los transportistas con el fin de revertir la subida "desproporcionada" de precios de los carburantes y ha anunciado un paquete con treinta medidas que supone un "esfuerzo" económico de más de 1.000 millones de euros. Entre ellas, destacan un descuento de 20 céntimos por litro en combustible para el sector que incluye gasóleo, gasolina, gas y adBlue, de los cuales el Estado aportará 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos por litro.





Así lo ha trasladado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, este viernes de madrugada en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Transportes entre el Gobierno y los transportistas y que comenzó a las 11.30 horas del jueves.





Esta medida, que estará vigente hasta el 30 de junio aunque será prorrogable "según evolucionen los mercados", ha explicado la ministra, sigue el ejemplo de los países del entorno, como Francia, Italia y Portugal, que aplicarán a partir del próximo 1 de abril descuentos de entre 15 céntimos y 30 céntimos de euro.





Asimismo, el Gobierno pondrá en marcha ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo. En concreto, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias.





Por otro lado, se ampliará el plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años y se ampliará el periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en seis meses. También se creará una nueva línea de crédito avalada por el ICO con 12 meses de carencia, ha detallado la ministra.





Entre otra de las medidas recogidas en el acuerdo con el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, la ministra ha destacado que el Gobierno duplicará el presupuesto de las ayudas de abandono a la profesión de transportista pasando de 10 a 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.





Raquel Sánchez también ha avanzado que su departamento trabajará en un texto de proyecto de ley para aplicar "cuanto antes" al sector del transporte de mercancías los principios recogidos en la ley de la cadena alimentaria en relación a los costes de producción, que será presentada antes del 31 de julio.





Retomar la actividad

Así, la ministra ha hecho un llamamiento al paro del transporte, convocado desde el 14 de marzo, para "que se recupere la normalidad" y le ha reclamado además que "sea responsable" y no genere "más incertidumbre" a la sociedad pues las demandas "han sido atendidas". "No existen motivos o ahora excusas para no retomar totalmente la actividad y, por descontado, el cese inmediato de actos violentos", ha subrayado.







En este contexto, ha hecho hincapié en que este acuerdo se ha forjado con los "interlocutores del sector" que han sido elegidos democráticamente, es un "gran acuerdo" y ha instado a los manifestantes a que se lo lean.





De forma paralela y unido al nuevo paquete que recoge 30 medidas, la titular de Transportes ha recordado algunas de las ya aprobadas por el Gobierno en el reciente Real Decreto ley 3/2022, convalidado en las cortes el pasado 1 de marzo como la prohibición de las operaciones de carga y descarga de la mercancía por parte de los conductores; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, con derecho a ser indemnizados si se excede de este límite o el refuerzo de la inspección de transporte, que contará con más medios para luchar contra el fraude, entre otras.





Papel del sector

El acuerdo, que será presentado por los miembros de Comité a sus asociaciones, deberá ser refrendado a lo largo de este viernes por el sector para su entrada en vigor en aras de que se pueda recuperar la normalidad en un "sector estratégico" para España, tal y como ha mencionado la ministra.







Por su parte, el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, Carmelo González, ha recordado que la situación actual es excepcional y requiere, por tanto, "medidas excepcionales", por lo que ha puesto en valor el acuerdo con el departamento que dirige Raquel Sánchez.





Del mismo modo, ha señalado que la ayuda de 500 millones para sufragar el coste del combustible ha sido una "cuestión importante" de pactar al igual que la publicación de su referencia semanal para ver la evolución de su precio. "Esperamos conocer en qué medidas concretas se van a desarrollar para revitalizar un sector imprescindible. El 97% de las mercancías se mueven por carreteras", ha apuntado.





Por último, González ha destacado otras medidas que convalidó el Congreso en el real decreto para la sostenibilidad del transporte, entre las que citó la reducción del tiempo de espera o la prohibición de la carga y descarga para el transportista. Además, ha pedido disculpas "a todas aquellas empresas, autónomos y otros sectores" por un paro del transporte que, según ha dicho, el Comité "nunca ha querido".