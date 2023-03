El Gobierno califica de “capitulaciones matrimoniales” con Vox la abstención popular en la censura

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado este lunes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ata su futuro político a la ultraderecha, con la abstención del PP a la moción de censura presentada por Vox y cuyo debate parlamentario comienza este martes en el Congreso. “Son las capitulaciones matrimoniales” entre las dos formaciones, ha señalado.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este lunes en La Moncloa, ha echado en cara al PP que vaya a mantener esta posición, cuando en la anterior moción presentada por los de Santiago Abascal en octubre de 2020, los ‘populares’ votaron en contra.



Sin embargo, Rodríguez no ha aclarado qué representantes del Ejecutivo serán los que intervengan en el debate y respondan a Abascal y al candidato, el economista y expolítico, Ramón Tamames y solo ha indicado que el debate se llevará a cabo siguiendo el reglamento de la Cámara.



Tampoco ha aclarado si va a intervenir la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y otros miembros del Gobierno, después de que desde Unidas Podemos propusiesen que fuesen las mujeres del Gobierno quienes tomasen la palabra para proteger al presidente Pedro Sánchez de una moción “fake”, según la calificaron.



CON SOLEMNIDAD Y SIN FRIVOLIZAR



A este respecto, fuentes de Moncloa se limitan a señalar que ya tienen decidido quien va a intervenir, que van a actuar con la “solemnidad” que el momento requiere y por tanto no van a frivolizar durante la moción.



Defienden además la postura de no revelar quién tomará la palabra, a diferencia de la moción de 2020, cuando en la víspera se confirmó que hablaría el entonces vicepresidente Pablo Iglesias. Señalan a este respecto que la actual es una moción “singular” y recalcan que el Gobierno se la toma en serio.



Consideran además que habrá cambios en el discurso de Tamames, después de que la semana pasada se publicase íntegramente en un medio de comunicación. Sobre el contenido de ese discurso, evitan hacer valoraciones, pues lo importante es, según señalan, lo que finalmente se traslade en sede parlamentaria.



Isabel Rodríguez ha afirmado por tanto que la abstención del PP en la moción de censura va a propiciar que Feijóo ate su futuro político a la ultraderecha. “No deja de ser importante viniendo de alguien que dijo ser moderado”, ha lanzado.



FEIJÓO SEGUIRÁ APOYADO EN VOX



Así, ha recordado que la primera decisión que Feijóo tomó al llegar a la presidencia del PP hace un año fue avalar un gobierno de coalición con Vox en Castilla y León. Considera por tanto que va a continuar esa senda de apoyos con la “extrema derecha”, cada vez que se lo permita la aritmética.



A su juicio, la moción de censura servirá para comprobar que “la derecha y la extrema derecha se están dando las manos” incluso ha llegado a afirmar que la abstención del PP son “las capitulaciones matrimoniales” de ambas fuerzas política que están “estrechando sus manos”.



En la misma línea ha criticado que Feijóo no vaya a acudir a la Cámara Baja para escuchar el debate en persona --ya que no puede intervenir porque no es diputado sino senador--. Así ha indicado que su ausencia es “sorpresiva” pues se trata de un debate importante que da respuesta a un instrumento constitucional como es la moción de censura.



A su juicio, este acercamiento entre PP y Vox contrastará con el modelo del Gobierno progresista que defiende a los trabajadores, salarios dignos, los sistemas públicos de educación, sanidad y dependencia y las becas para jóvenes, según ha remarcado.



Asimismo ha indicado que el Ejecutivo defenderá “con orgullo” medidas aprobadas a lo largo de la legislatura como la reforma de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional. Además pondrán de manifiesto que aún queda camino por recorrer para “revertir los recortes de la anterior legislatura”, según ha subrayado.



EVITA RESPONDER A BELARRA



Finalmente, la portavoz del Gobierno ha evitado responder a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que esta misma mañana que afirmó que “urge corregir el rumbo”, aprobar la Ley de Vivienda y demostrar que el Gobierno no se pliega a los intereses de los que no se presentan a las elecciones.



Así, ha enmarcado las palabras de Belarra a su responsabilidad como secretaria general del Podemos y por tanto ha señalado que no hace declaraciones sobre partidos en la mesa del Consejo de Ministros.