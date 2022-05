El Gobierno y entidades sociales presentan el teléfono 024 para prevenir los suicidios

El Ministerio de Sanidad y entidades sociales, como Cruz Roja o la Confederación Salud Mental España, han presentado este martes el teléfono 024, con el objetivo de ayudar a las personas que tengan una conducta suicida, bajo el lema “Llama a la vida”. El servicio arrancará este martes y tendrá un servicio gratuito, de 24 horas todos los días del año y formado por personal cualificado.



“No hay que dejar solo a nadie. La persona que se suicida no quiere morir, sólo dejar de sufrir”, ha asegurado la autora del libro ‘Te nombro’, Dolors López, quien ha participado en el acto, que se ha celebrado en Madrid, junto a la ministra Carolina Darias, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la subdirectora del Área de Conocimiento de Salud de Cruz Roja, Fátima Cabello, y el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González.



Darias ha asegurado que el proyecto ayudará a muchas personas y ha celebrado que se haya puesto en marcha una demanda social “a la que se ha dado una respuesta rápida y urgente, tal y como demanda la realidad”. Asimismo, ha lamentado que los casos de suicido se hayan visto aumentados desde la pandemia, por lo que ha defendido que el Gobierno “haya sido consciente de la importancia de actuar”.



“El objetivo es ayudar a la prevención de la conducta suicida, que es una amenaza silenciada desde hace mucho tiempo y que se ha visto exacerbada por la pandemia. Tras lo urgente, siempre lo importante”, ha precisado.



El teléfono 024 también pretende eliminar el estigma y ser una “llamada a la esperanza para aquellas personas cuyo sufrimiento les lleva al límite de sus fuerzas”, ha aseverado Darias. Durante su intervención, la ministra ha añadido que el Plan de Acción de Salud Mental “está muy avanzado” y se analizará este próximo miércoles 10 de mayo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).



Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de twitter, ha publicado un comentario, en el que ha defendido que la salud mental “es un objetivo prioritario del Gobierno”. “Mañana ponemos en funcionamiento la línea 024, de atención a la conducta suicida. Será gratuita, confidencial, accesible e inmediata”, ha refrendado.



Este servicio, tal y como ha detallado Fátima Caballero, ofrecerá soporte y apoyo emocional para la atención, prevención y diagnóstico de las personas que lo necesiten, así como la de los familiares y allegados, que serán atendidos por un equipo multidisciplinar. “El teléfono dará cobertura a todo el territorio nacional. A pesar de la complejidad del servicio y escasez de precedentes, contamos con una dilatada experiencia en atención a personas vulnerables”, ha subrayado.



Además, el personal que atenderá las llamadas telefónicas procederá a alertar a los servicios de emergencia para evitar el suicidio, en los casos de alto riesgo. Por su parte, Dolors López ha celebrado el lanzamiento de este teléfono y ha pedido la implicación de la sociedad porque “el suicidio se puede prevenir”.



“No podemos mirar a otro lado. Necesitamos q los profesionales de cualquier ámbito estén formados, necesitamos q sepan detectar las señales para poder prevenir e intervenir. Hay que crear redes que nos sujeten cuando nos fallen las fuerzas. Este teléfono nos va a permitir que cada Vez q alguien se sienta en el túnel oscuro, pueda llamar y recibir ayuda”, ha destacado.



Por último, Nel González ha sostenido que se necesitan más recursos públicos para tratar los problemas de salud mental porque “aunque el malestar psíquico sea invisible, no significa que se tenga que apartar la vista como si no existiera” y ha manifestado que confía en que esta iniciativa ayude a desterrar la culpa, el miedo y vergüenza “de las personas que se encuentran mal y que atraviesan un momento vital complicado”.