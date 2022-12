El Gobierno exige al PP que retire su recurso ante el TC

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pidió al PP que retire el recurso de amparo que tiene presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) con el que busca que las Cortes no voten las enmiendas que buscan facilitar la renovación del propio órgano de garantías porque, según dijo, “parar una votación democrática de un Parlamento democrático” tendría “consecuencias impredecibles para la democracia”.



Así se pronunció Bolaños en declaraciones en el Ateneo de Madrid, donde recalcó que el PP “ha ido demasiado lejos” este asunto. “Está tensionando las instituciones democráticas, el Congreso, el Senado y Constitucional, con un recurso que pretende que ocurra algo que no ha ocurrido en 44 años de democracia ni ocurre en ningún país democrático del mundo”, subrayó.

Feijóo y el complot

Preguntado sobre quién está detrás del “complot” de la derecha al que aludió este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro respondió mentando al líder del PP: “Si (Alberto Núñez) Feijóo encabeza esta operación, malo; si el señor Feijóo obedece a los elementos más extremistas y menos democráticos de la derecha en este país, peor”.



Bolaños evitó responder expresamente a qué cree que debe hacer el Senado si el TC aceptase las medidas cautelarísimas que solicita el PP la víspera del debate que hay programado el día 22 sobre la proposición de ley que incluye la reforma en el método de elección de los magistrados del Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial.



“Es impredecible, no quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia si al final fuera estimado. No se puede permitir que haya nada que pueda parar una votación democrática en el Parlamento elegido por los españoles”, sentenció Bolaños, haciendo hincapié en que “nadie puede parar el funcionamiento democrático de un Parlamento”.



A continuación insistió en que, precisamente por eso, el PP debe retirar su recurso. “Tendría unas consecuencias impredecibles para nuestra democracia, por eso es una enorme irresponabsilidad tener ese recurso todavía ante el TC, y el PP lo tiene que retirar hoy mismo”, remachó.



También se le preguntó por unas declaraciones del dirigente del PP, Esteban González Pons, quien comparó a Sánchez con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, y por los cruces de acusaciones a cuenta del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que tuvieron lugar este jueves en el Congreso entre el PSOE y el PP.



“Todos los responsables políticos tenemos la obligación de cuidar la convivencia, de debatir con pasión pero con educación y respeto al adversario, sin palabras gruesas que igual te dan un minuto de gloria en la televisión pero no aportan nada a la convivencia ni a nuestro país y sólo sirven para tensionar”, concluyó.

Una vía para la reforma

Las recusaciones planteadas por Unidas Podemos contra el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez podrían dar lugar a la suspensión del procedimiento que se sigue en estos momentos en el TC por el recurso del PP, por lo que, si se discuten en el Pleno señalado para el próximo lunes, permitirán al Senado aprobar definitivamente la reforma.



Unidas Podemos solicitó apartar a González-Trevijano y Narváez alegando que tienen un “interés directo” en que no se renueve el TC porque son los dos magistrados que sustituirán los dos candidatos designados por el Gobierno —el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez— una vez se consume la reforma ideada por los morados y el PSOE en dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley para derogar la sedición.



Según fuentes jurídicas, estas recusaciones son la principal baza para impedir que en el Pleno extraordinario —fijado para las 10.00 horas del 19 de diciembre — la mayoría conservadora del TC (seis de once magistrados) admita las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP en el recurso de amparo que presentó.



Y ello porque, si González-Trevijano y Narváez no se apartan voluntariamente, se abre un incidente de recusación que tiene un efecto suspensivo sobre el conjunto del procedimiento hasta que quede resuelto, para lo cual hay una tramitación concreta que contempla plazos de varios días, un paréntesis durante el cual daría tiempo a que el Senado aprobara en su Pleno del próximo jueves la proposición de ley y sus enmiendas.



No obstante, las fuentes subrayan que, para llegar a ese escenario, es requisito indispensable que la cuestión de las recusaciones se aborde en el cónclave del lunes. Y en el orden del día no figura, ya que solo contempla la avocación a Pleno —para que sean los once magistrados quienes deliberen y voten el conjunto de peticiones aparejadas al recurso del Partido Popular—, la admisión a trámite del mismo y las medidas cautelarísimas.



Aquí las opiniones difieren. Así, algunas fuentes sostienen que el asunto de las recusaciones debería abordarse inmediatamente después de resolver la admisión del recurso popular y antes de debatir la suspensión cautelarísima, un supuesto que desembocaría en el escenario descrito, donde la Cámara Alta podría sellar la reforma del TC.



Sin embargo, otras fuentes jurídicas entienden que el carácter especialmente urgente de las medidas cautelarísimas es razón suficiente para resolverlas antes de discutir las recusaciones formuladas.



A ello añaden que la petición de apartar a González-Trevijano y Narváez se hace en un escrito donde Unidas Podemos solicita personarse —misma petición que ha hecho el PSOE-, por lo que, hasta que el Constitucional resuelva la cuestión de la personación, ninguno de los dos son parte del procedimiento.