El Gobierno promete a Podemos prorrogar las ayudas al transporte

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este jueves que el Gobierno aprobará el próximo lunes un real decreto ley para prorrogar durante un año el escudo social con la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables y para extender durante seis meses más las actuales ayudas al transporte.



Con esta promesa, Podemos ha decidido apoyar la ley de eficiencia de la Justicia y el PSOE ha podido salvar el veto que impuso el Senado.



El decreto que aprobará el Gobierno el 23 de diciembre, según ha explicado Belarra, incluirá "la suspensión inmediata de los desahucios en precario", en referencia a la enmienda que logró introducir el PNV en la ley de eficiencia de la justicia para agilizar gracias al error en el voto de ERC y Bildu, que votaron a favor. Según ha apuntado, esa enmienda será derogada en la próxima ley orgánica que se tramite en el Congreso y, mientras tanto, se mantiene la actual moratoria de desahucios.



El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, le ha respondido desde su cuenta en X acusándola de mentir: "La enmienda del PNV aprobada no es sobre desahucios, es sobre okupas. No afecta a la familia que no puede hacer frente al pago de su vivienda. Le afecta a aquel que delinque okupando una vivienda ajena. Podemos está a favor de la okupacion, el PNV en contra".



Belarra ha sacado pecho de lo conseguido porque con sus cuatro votos "está sacando petróleo". "Cuando Podemos negocia, consigue cosas", ha añadido.



A su juicio, "cuando el Gobierno escucha a Podemos" se hacen "las políticas transformadoras y valientes" que espera la ciudadanía.



La líder de la formación morada ha defendido la prórroga por un año de la moratoria de desahucios a familias vulnerables y por seis meses de las ayudas al transporte -"una de las mejores medidas que se aprobó en la pasada legislatura"- y ha considerado que si el PNV y Junts votan en contra tendrán que explicarlo "muy bien", porque hasta ahora habían apoyado el escudo social.



"Nosotras hemos hecho esto por la gente, porque realmente creo que España no se puede permitir que el día 1 de enero se empiecen a desbloquear miles de desahucios que están paralizados", ha recalcado.



Podemos, en estos momentos, está "parando goles", en palabras de su líder, pero su aspiración es volver a "poner a la izquierda transformadora en pie y volver a recuperar avances, que es lo que hacíamos en la pasada legislatura", cuando gobernó con los socialistas.



Sobre su exigencia de un impuesto a las energéticas, ha garantizado que seguirá peleando para que el PSOE cumpla y ha insistido en que si no se cumplen "todos los acuerdos", no se darán las condiciones para negociar "el gran acuerdo" de la legislatura, que son los presupuestos generales del Estado.



"Creo que nadie piensa que este Gobierno va a poder aprobar más de unos presupuestos, en el mejor de los casos. Por tanto, si esa es la gran negociación de la legislatura, yo solo me voy a poder sentar en el momento en el que el PSOE haya cumplido con los acuerdos previos", ha recalcado en referencia al impuesto a las energéticas y también a la prórroga del bono social eléctrico.