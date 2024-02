El Gobierno reprocha a Feijóo sus mentiras y el PP niega cualquier giro sobre la amnistía

La coalición de Gobierno ha atacado nuevamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber mentido a los españoles y haber intentado desestabilizar y desprestigiar al Ejecutivo en España y en Bruselas, mientras que el PP trata de cerrar filas en torno a su líder reiterando que no hay lugar para la amnistía, ni los indultos, porque nunca ha habido un cambio de postura.



El que el PP se abriera a estudiar un hipotético indulto con condiciones al expresidente catalán Carles Puigdemont, se cuela nuevamente este lunes en el debate político como munición para la coalición de Gobierno con la que contrarrestar los ataques de los populares por la amnistía y también como remolque en la recta final de los comicios gallegos.



Y ante un posible cisma, los populares buscan cerrar filas haciendo suyo el mensaje de Feijóo en la campaña gallega, en la que insiste en que "no se da ninguna condición" para los indultos y que el partido "sigue diciendo no a cualquier amnistía porque es ilegal".



Así lo han defendido dirigentes como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dicen que Feijóo se ha negado rotundamente a la amnistía y al indulto y que no hay ningún tipo de dudas sobre ello.



En filas del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al líder del PP de haber mentido a los españoles y fomentado la crispación "con el único afán de desestabilizar" al Ejecutivo, y le ha pedido que pida perdón y dé explicaciones.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido explicaciones a Feijóo por convocar manifestaciones en la calle en contra de la amnistía e ir a las instituciones europeas a criticar, "no ya solamente al Gobierno español sino a España".



Así, el Gobierno carga contra la "mentira" e "hipocresía" del PP y contra el liderazgo de Feijóo y le exige, en palabras de Montero, que "de explicaciones sobre el contenido de sus reuniones con Junts, que pida perdón por haber mentido a los españoles y por haber fomentado la crispación con el único afán de desestabilizar al Gobierno y hacer ruido desde la mentira".



Con una postura algo más templada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha valorado que Feijóo apueste por arreglar el conflicto catalán desde la política y se ha limitado a criticar su falta de coherencia.

Por su parte, el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido al presidente del Ejecutivo gallego y candidato, Alfonso Rueda, que explique si conocía y estaba informado de las negociaciones de su partido con Junts.



Sumar carga contra "la mentira"

Por parte del otro bloque de la coalición, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha acusado a Feijóo y al PP de haber mentido sobre su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, sobre las cajas gallegas "y ahora mienten sobre Puigdemont", al tiempo que ha hablado en clave de los comicios gallegos y ha pedido el voto: "la mentira no puede seguir gobernando Galicia".



En la misma línea, los ministros Ernest Urtasun (Cultura) y Mónica García (Sanidad) han cargado contra "la mentira" de Feijóo y que haya estado incendiando las calles e instituciones.



Vox intuía los contactos entre PP y Junts

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha expresado su preocupación por las posiciones del PP respecto a la ley de amnistía y los indultos y ha dicho que intuían que los populares "podían pensar algo así".

Para Abascal, el PP acarició la posibilidad de una investidura de Feijóo con alguna cesión a los separatistas y lamenta el "desconocimiento profundo" que tiene el PP sobre el nacionalismo vasco y catalán.



ERC ha reclamado a JxCat que aclare las conversaciones que mantuvo con el PP de cara a la investidura de Feijóo y si en ellas hablaron sobre la amnistía o posibles indultos a los independentistas catalanes encausados desde 2017.



La oposición madrileña ataca a Ayuso, que niega un giro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha visto "ningún giro" del presidente del PP sobre los indultos y la amnistía y cree que el PSOE "se está agarrando a un clavo ardiendo" en la recta final de las elecciones gallegas: "No he escuchado al presidente del PP decir nada distinto", ha zanjado.

Mientras, Más Madrid y PSOE han recriminado a Ayuso si "va a convocar manifestaciones" contra Feijóo y han criticado "la tomadura de pelo a todos los españoles".



Una idea que también ha sido defendida por Vox, que ha apuntado a la "perplejidad" que tienen que sentir muchos votantes del PP cuando "salían en manifestaciones contra los indultos".