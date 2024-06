La Guardia Civil pidió cuatro contratos a Madrid en el marco de la investigación a la mujer de Pedro Sánchez

La Guardia Civil solicitó al Ayuntamiento de Madrid cuatro contratos que adjudicó a Innova Next SLU, la empresa de Juan Carlos Barrabés, en el marco de la causa que investiga el presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Lo ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este lunes en una entrevista con Telecinco recogida por EFE, en la que ha señalado que ello no supone la “incriminación” del Consistorio madrileño y ha precisado que tres de las licitaciones reclamadas corresponden al área de Economía, Innovación y Hacienda y otra de la coordinación general de la Alcaldía.



Almeida, que no ha confirmado si hubo o no carta de recomendación para la empresa de Barrabés, ha asegurado no conocer el expediente del contrato y ha trasladado que la compañía llegó al Consistorio a través de un concurso público.



“No hay nadie del Ayuntamiento de Madrid que esté investigado”, ha insistido el regidor.



La Audiencia Provincial de Madrid avaló el miércoles pasado la apertura de la causa contra Begoña Gómez, aunque la acotó a su presunta mediación para la adjudicación de contratos a la empresa de Barrabés, al entender que la denuncia del colectivo Manos Limpias proporciona "indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación".