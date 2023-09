Guerra afirma que el "disidente" en el PSOE no es él, sino Sánchez por cambiar de postura

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha dicho que el "disidente" en el PSOE no es él, sino el actual líder socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que ha acusado de ir cambiando de postura con temas como los indultos o los pactos con Podemos.

En su intervención en la presentación de su libro 'La rosa y las espinas' este miércoles en el Ateneo de Madrid, Guerra ha dicho que una persona si es de izquierdas "tiene la obligación de no callarse si ve injusticias, arbitrariedades, errores, los vea en la zona conservadora o en la zona progresista".

"No puede callar, tiene que decirlo", ha dicho junto al expresidente del Gobierno Felipe González y entre los aplausos de los asistentes, entre los que figuran socialistas históricos como el exlíder del PSE Nicolás Redondo, recientemente expulsado del PSOE por su "reiterado menosprecio" a las siglas del partido.

En su opinión, "algunos están sosteniendo posiciones discrepantes que no son tan discrepantes sino coincidentes durante un tiempo" con la postura de la dirección del PSOE.

"Uno defiende lo que defiende su organización, su secretario general, presidente, y lo sigue defendiendo durante un tiempo, pero mientras tanto el otro ha cambiado", ha añadido en alusión a Sánchez.

A continuación, ha puesto como ejemplo el rechazo a integrar a Podemos en el Gobierno y la oposición a los indultos a los líderes del procés, que finalmente fueron aprobados.

"No he sido desleal, no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro que va cambiando", ha añadido.

Guerra ha sido muy crítico con la posible aprobación de una amnistía, al considerarla una "humillación deliberada de la generación de la transición", y ha criticado también la aprobación del uso de lenguas cooficiales en el Congreso.

Alrededor de 360 personas han asistido al acto, con aforo completo y que ha generado una gran expectación, no solo por el hecho de que Guerra y González vuelvan a coincidir en público, algo poco frecuente, sino por las duras críticas de socialistas de la vieja guardia, como ellos mismos, a la amnistía que Pedro Sánchez pueda pactar para los implicados en el "procés".

Entre los asistentes, además de Redondo, figuran socialistas históricos como el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el expresidente asturiano Javier Fernández y los exministros José Barrionuevo, José Luis Corcuera y Virgilio Zapatero.

También han asistido entre otros el exlíder del PSOE de Madrid Tomás Gómez, miembros del PP como la eurodiputada Pilar del Castillo y el exdiputado Adolfo Suárez Illana, y la aristócrata Eugenia Martínez de Irujo.