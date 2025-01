El hermano de Pedro Sánchez admitió a la jueza que no tenía despacho

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, relató en su declaración este pasado jueves ante la jueza Beatriz Biedma que cuando se incorporó a su nuevo puesto de trabajo en 2017 le "habilitaron un espacio dentro de la biblioteca" del Conservatorio, pero posteriormente, tras volver en 2021 de una excedencia de un año, este despacho estaba ocupado, por lo que estuvo utilizando varias salas de la Diputación de Badajoz.



En ese sentido, y preguntas de la jueza sobre si considera "normal" que personal de alta dirección como él no cuente con un despacho propio, respondió: "No le puedo decir si es normal o no. Yo lo que puedo decir es que no influía en la consecución de los objetivos", aseguró.



Añadió que él en su trabajo se compromete "a cumplir unos objetivos que están desvinculados de un espacio físico", según destacó David Sánchez este pasado jueves en su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, como investigado en el marco del proceso que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz mantiene abierto por su contratación en la Diputación de Badajoz.



Durante su declaración como investigado, David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, relató que entre septiembre y octubre de 2016, se encontraba terminando un máster en Milán, y como director de orquesta tuvo distintas actuaciones, aunque no tenía un contrato de trabajo fijo, mientras que en mayo de 2017 se encontraba "en plena búsqueda de un puesto de trabajo".



"Al haber terminado en el primer trimestre mi grado de máster, lo que realizo es barajar opciones para incorporar en el mercado de trabajo", explicó Sánchez ante la jueza, quien a la pregunta de cómo conoció la plaza de la Diputación de Badajoz, explicó que "a través de un buscador" de Internet, como es Google, algo que hacía "todas las mañanas".



A preguntas de la jueza, David Sánchez señaló que antes de llegar a Badajoz por este puesto de trabajo, no conocía la ciudad ni a nadie en ella, y "en absoluto" conocía ni al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ni a ningún miembro de la institución.



De hecho, a Gallardo se lo presentaron "cuando ya estuve incorporado al puesto de trabajo", relató Sánchez, que negó conocer a nadie en el PSOE de Extremadura, ya que según recordó su "actividad ha sido fuera de España principalmente".



"Yo además no tengo ninguna significación política más allá de mi conexión familiar", aseguró el hermano del presidente del Gobierno ante la jueza.



David Sánchez explicó que aunque no conocía en concreto los Conservatorios de Música de Badajoz, si conoce "perfectamente el funcionamiento de estas instituciones", y en su actividad laboral anterior "ya había trabajado para otras instituciones organizando ciclos de jóvenes intérpretes", relató.



Respecto a la entrevista personal que le hicieron en la Diputación de Badajoz respecto al puesto de trabajo, David Sánchez señaló que no recuerda "exactamente" qué le preguntaron en ella, ni tampoco su duración aproximada, y confirmó que firmó el contrato el 10 de julio de 2017, tras lo que se incorporó "inmediatamente", aunque no recordaba el día exacto.



En cuanto al lugar de trabajo que tuvo tras la incorporación, David recordó que "habilitaron un espacio dentro de la biblioteca" del Conservatorio, ante lo que quiso apuntar que él en su trabajo se compromete "a cumplir unos objetivos que están desvinculados de un espacio físico", ya que además tiene "actividades de representación que cumplir" que le "obligan a salir del despacho", explicó.



A preguntas de la jueza sobre si pidió el teletrabajo a través de un correo electrónico, Sánchez aseguró que no lo recuerda, y también aseguró desconocer quién realizó sus funciones cuando él estuvo de excedencia de octubre del 2020 a octubre del 2021, y de baja por paternidad de abril a agosto del 2022.



En ese sentido, relató que "desde el principio hasta que yo pido la excedencia tengo el despacho en el Conservatorio Superior, en la Plaza de la Soledad" de Badajoz, y tras regresar de su excedencia, vió que su despacho estaba "está ocupado por la secretaria, que además es una buena amiga, y le digo que no hay inconveniente, que por favor que utilice mi despacho".



"Me dicen que han habilitado otro espacio, pero veo que efectivamente está siendo utilizado", relató David Sánchez, quien continuó explicando que él "conociendo la problemática de los conservatorios, que siempre tienen problemas de espacio", dijo que no se preocuparan ya que se podía "apañar" en esa etapa con un despacho en la Diputación Provincia.



Así, durante ese tiempo estuvo "haciendo uso de la sala de reuniones, del despacho del diputado de Cultura que se encuentra en la segunda planta", así como en otra sala de reuniones en la planta baja, de la no recuerda su nombre, dos espacios que utilizó durante "un periodo bastante extenso" tras su reincorporación.



En esa etapa, si tenía que reunirse con miembros de la diputación o personas ajenas a la institución, pues se desplazaba él "directamente a sus dependencias", relató David Sánchez, quien a preguntas de la jueza sobre si considera "normal" que personal de alta dirección como él no cuente con un despacho propio, respondió "No le puedo decir si es normal o no. Yo lo que puedo decir es que no influía en la consecución de los objetivos", aseguró.



Respecto a su relación con los directores de los conservatorios, ya que él era el coordinador de actividades, y por qué su último correo a una de las directoras es de agosto de 2019 y con la otra directora, en 2023, David Sánchez respondió que la comunicación "no tenga que ser por correo electrónico", pero añadió que "siempre" se ha puesto "a disposición" de sus compañeros.



Añadió que él tenía "una carga de trabajo bastante importante", y relató el proyecto 'Ópera Joven' se puso en marcha en 2019 con el objetivo de "dar salida y dar más oportunidades a los propios alumnos, a los propios profesores", con el objetivo de "traer beneficios tanto al Conservatorio Superior como al Conservatorio Profesional".



Finalmente, y a preguntas de la jueza sobre el cambio de denominación de su puesto de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, David Sánchez aseguró que él no lo solicitó, sino que se lo comunicación, pero que él "sigue haciendo la misma actividad".



"Si lo quieren cambiar (la denominación), no es una cosa que a mí me compete", aseguró Sánchez, quien sobre la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas, señaló que no tiene "afiliación a un lugar físico". "Yo la verdad es que me he comprometido con mi empleador a cumplir unos objetivos y a eso es a lo que me dedico. A mí un sitio físico no me vincula", señaló.



Finalmente, y a pregunta de la juez de si ha influido en alguien de la Diputación de la Badajoz para que se creara la plaza que se le adjudicó o para que se fuera adaptando a sus necesidades, David Sánchez concluyó que "en absoluto".