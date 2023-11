Lage Tuñas al PP que acepte el resultado del 23 de julio

El secretario de organización do PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, ha asegurado este domingo que "la mayor manifestación de la ciudadanía fue el 23 de julio", cuando en su opinión los españoles dijeron que no a un gobierno del PP con VOX, por lo que ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que abandone su actitud "trumpista" y acepte el resultado electoral.



Lage ha reaccionado de este modo a las distintas manifestaciones que el PP ha convocado en todas las capitales de provincia, que están reuniendo a miles de personas por todo el país.



Lage Tuñas ha mostrado su respeto por las manifestaciones libres y democráticas, si bien ha incidido en que los electores dejaron el 23 de julio al PP "y a la extrema derecha sin opciones numéricas" de llegar al Gobierno.



Por este motivo considera, en un comunicado, que las marchas convocadas por el PP este domingo son "una pataleta" de Núñez Feijóo, "que intenta ganar en la calle lo que no ganó en las urnas"; mientras que considera que Alfonso Rueda actúa como "un subalterno" y "no como presidente gallego".



Según el dirigente socialista, además, el PP alienta los "ataques violentos" contra las sedes del PSOE producidos estos días "con su silencio".



En cualquier caso, Lage Tuñas sostiene que su partido está ya "en la siguiente pantalla", centrados en mejorar la vida de las personas desde el Gobierno y en el "proyecto ilusionante liderado por (José Ramón Gómez) Besteiro, que abrirá un tiempo nuevo para Galicia".

La novena noche de protestas en el PSOE acaba con 13 detenidos, cinco de ellos menores

Los incidentes provocados ayer noche en una nueva jornada de protestas contra la amnistía frente a la sede del PSOE en Madrid se han saldado finalmente con 13 detenidos, cinco de ellos menores de edad, y cuatro agentes heridos, todos de carácter leve.



Según fuentes de la Delegación del Gobierno, la novena noche consecutiva de protestas en la madrileña calle de Ferraz congregó a unas 1.700 personas, menos de la mitad que el día anterior.



Los incidentes comenzaron a última hora de la noche, cuando la Policía intervino para disolver a grupos de manifestantes después de que algunos encapuchados comenzaran a lanzar objetos contra el cordón policial dispuesto en la zona.



Además, los altercados incluyeron lanzamientos de botellas y objetos contra el cordón policial así como bengalas, todo ello acompañado de insultos y críticas a la Policía.



Varios centenares de personas acabaron concentrándose en los alrededores del Congreso de los Diputados, algunos de ellos con tiendas de campaña, para protestar contra la ley de amnistía y a favor de la independencia judicial y una reforma electoral.



Pese a ser desalojados, los manifestantes han prometido que este domingo regresarán a las inmediaciones de la Cámara y así harán "hasta que las reglas del juego político sean limpias".



Borràs (Junts) cree que tras el pacto con el PSOE "ahora el conflicto es entre españoles"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha considerado que tras el pacto alcanzado con el PSOE el jueves para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "ahora el conflicto es entre españoles" y no entre catalanes, ha dicho.



Preguntada en una entrevista en 'El Nacional.cat' recogida por Europa Press este domingo por si su caso entrará dentro de la amnistía, ha respondido que la ley no pretende resolver casos personales y que ella nunca ha buscado soluciones personales, y ha añadido: "Cuando se me han ofrecido las he rechazado".



"Yo he tenido un juicio sin garantías, donde si yo hubiera querido llegar a acuerdos pudo hacerlo. No se trata de hablar de situaciones personales, se trata de reparar todo lo sufrido y el 'lawfare' es uno de estos aspectos. ¿Yo la he sufrido? Sí. ¿El 'lawfare' debe entrar en la amnistía para que sea omnicomprensiva y reparadora? También", ha añadido.



Sobre el acuerdo de investidura, ha remarcado que "en absoluto" garantiza el apoyo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y ha insistido en que el resto de la legislatura vendrá determinada por el avance en las reivindicaciones de su partido.



"Lo que no podemos hacer es dejar que la fuerza de la gente, transformada en votos, sirva para nada. Hacer política significa negociación, significa hacer uso de esa fuerza que tienes para forzar al otro a negociar. Esto es lo que estamos haciendo: haciendo valer su voto, no dándolo por supuesto, no regalándolo a cambio de nada", ha remarcado.



Sobre los verificadores, ha explicado que son "personas del más alto nivel, que ofrecen una garantía en el ámbito en el que están realizando este asesoramiento y esta verificación", y ha añadido que uno de los cuatro actuará de coordinador y sí se conocerá su identidad.

Aragonès: "Por primera vez desde 2017 ERC y Junts coinciden en el qué y el cómo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que por primera vez desde octubre de 2017 ERC y Junts per Cataluña, que define como las dos principales formaciones del independentismo, "no sólo coinciden en el qué si no que coinciden también en el cómo".



En una entrevista con el diario Ara, ha señalado que el qué, la amnistía, "será una realidad muy pronto", mientras que el cómo será a "través de explorar la negociación con el Estado. Por tanto, tenemos que utilizar todos los elementos de esta oportunidad que no se volverá a dar o que sería muy difícil que se volviera a dar".



A su juicio, el conflicto político no es entre dos partidos, entre PSOE o ERC o entre PSOE o Junts, si no que "es un conflicto entre instituciones del Estado español y una mayoría del pueblo de Cataluña".



Ha considerado que la mesa entre gobiernos es el espacio adecuado para tratar este conflicto, "por tanto -ha proseguido- estoy dispuesto a adaptar la composición, la forma en cómo el gobierno se presenta en esta mesa para que pueda representar esta mayoría del independentismo".



Entiende que a diferencia de lo que ocurría hace cuatro años, desde hace seis meses "hay una apuesta mayoritaria por la negociación y esto es muy positivo, por tanto, al servicio de que esta legislatura en el Estado sea la de la resolución del conflicto político".



Aragonès ha insistido en que "si queremos resolver el conflicto la parte catalana en esta mesa de negociación tiene que trabajar conjuntamente, sino no resolveremos el conflicto".



Ha defendido, asimismo, que si no se hubiera trabajado en los últimos años, los acuerdos de los últimos días "no se hubieran podido firmar ni en Barcelona ni en Bruselas. Se hubieran tenido que firmar en Lledoners".



Por otra parte, se ha mostrado partidario de "abrir el debate por una financiación propia para Cataluña, singular para Cataluña, que Cataluña recaude todos los impuestos y pague al Estado por los servicios que presta y dispuestos a debatir una cuota de solidaridad", marcándose el horizonte de 2024 para "tener las bases de haber conseguido esta financiación propia para Cataluña".

Junts sufre un ciberataque ya neutralizado sin afectación a la consulta del pacto con el PSOE

Junts ha sufrido este sábado un "ciberataque coordinado desde distintos países", que ya ha sido neutralizado y no ha afectado a la consulta a la militancia sobre el pacto con el PSOE.



Según informa el partido en un comunicado, el ataque no ha afectado a la consulta porque discurre en otros servidores y ha afirmado que esta continúa "con total normalidad".



Ha señalado que se han recibido "unas 70.000 agresiones planificadas" y que han trasladado el caso a la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.