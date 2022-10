Pere Aragonès descarta convocar elecciones tras la ruptura de la coalición con Junts

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este viernes que piensa continuar gobernando "por responsabilidad" pese a la salida de JxCat del Govern, por lo que no prevé convocar elecciones y sí buscará "complicidades", tendiendo la mano a otros grupos parlamentarios.

En una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, después de que la militancia de JxCat haya votado mayoritariamente en su consulta interna a favor de salir del Govern, Aragonès ha garantizado que cubrirá con la "máxima celeridad", en los próximos días, las vacantes dejadas por los consellers de Junts.

"Se trata de que quien gane sea el país", ha recalcado Aragonès, en respuesta a la presidenta de JxCat, Laura Borràs, que ha afirmado minutos antes que, con los resultados de la consulta de su partido, "Junts gana y Pere Aragonès pierde"



La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que tras la decisión de la militancia de salir del Govern en una consulta interna se evidencia que "Junts gana y Pere Aragonès pierde", y ha añadido que tras ello el partido sale más fuerte y reforzado.

"Confiamos en que Aragonès era capaz de liderar un Govern de coalición, y se ha visto que no ha sido así. A lo mejor Aragonès también se deberá someter a una consulta porque su legitimidad democrática ha quedado en entredicho", ha advertido en rueda de prensa acompañada del secretario general del partido, Jordi Turull, tras la reunión de la ejecutiva que han celebrado este viernes por la tarde.

En la consulta interna, el 55,3% de los militantes han votado a favor de abandonar el Ejecutivo catalán, mientras que un 42,39% ha votado por quedarse y un 1,88% en blanco, unos resultados que ambos han asegurado que la dirección de Junts respeta, asume y que afrontan con unidad, convencidos de que no tendrá consecuencias sobre el partido.

"Junts pasa a la oposición para hacer una oposición firme, responsable y para seguir trabajando con toda la intensidad", ha añadido Borràs, que ha apuntado que Junts es un partido con vocación de gobierno pero que actúa en consecuencia cuando, a su juicio, no se cumplen los acuerdos firmados.

Ha opinado que el Govern de Pere Aragonès ha priorizado los pactos con el PSOE y no los que firmó con Junts y la CUP, que permitieron la investidura del presidente catalán.

¿ELECCIONES?

Sobre si consideran que Aragonès debe convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza, Turull ha apuntado que es una pregunta que debe formularse el presidente catalán: "Yo tengo claro lo que haría si llego a unos acuerdos por escrito y me invisten con 74 diputados, y ahora hay 41 que ya no confía en mi porque no cumplo los acuerdos. Esto es lo que da inestabilidad".

"Sería bueno saber qué alternativas se configurarán a partir de ahora", ha añadido el secretario general de Junts sobre las posibles alianzas que los republicanos puedan hacer a partir de ahora con los socialistas o los comuns.

Al preguntarle si apoyarán los Presupuestos de 2023, que hasta ahora ha comandado el conseller de Economía, Jaume Giró, Turull no lo ha aclarado a la espera de ver el documento final, pero ha avisado de que "esto no va de sectarismos, y en el fondo del debate hay un tema de radicalidad democrática".

Pese a todo, ha asegurado que Junts "no se desentiende de nada", tampoco de sus políticas sectoriales, y Borràs ha añadido que tampoco son los del 'no a todo' y sí a hacer avanzar Cataluña hacia la independencia.

Para Turull, la decisión tomada en la consulta debe ser un "revulsivo" para tirar adelante, para recuperar la credibilidad y para hacer posible un cambio de rumbo en el independentismo, destacando así que trabajarán para recoser la unidad del movimiento.

"No sólo hemos decidido salir del Govern, queremos recuperar el rumbo del país. Desde hoy encarrilamos Cataluña hacia lo que pide la mayoría de catalanes", ha zanjado.