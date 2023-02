El PP dice que “habrá ocasiones” para que Casado participe en sus actos

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que “habrá ocasiones” para que el expresidente del Partido Popular Pablo Casado participe en los actos políticos de la formación y ha añadido que “no hay necesidad de recomponer lo que no está roto”.



Así se ha pronunciado al ser preguntado si el próximo objetivo del partido será la reconciliación con Casado para dejar atrás esa herida, tras la foto conjunta este fin de semana en la XXVI Intermunicipal de Alberto Núñez Feijóo y los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy.



“No hace falta reconciliarse porque no hay necesidad de recomponer lo que no está roto”, ha declarado, para añadir que en la convención de este fin de semana en la capital del Turia había una “voluntad de conocer la opinión” de los expresidentes porque han tenido “responsabilidad de Gobierno”.

Ex presidentes del Gobierno



Así, Sémper ha explicado que Aznar y Rajoy no participaron en la Intermunicipal por su condición de expresidentes del PP sino por “su condición de presidentes del Gobierno”, con el mensaje además claro de que el partido necesita “recomponer y ensanchar el espacio de centroderecha en España”.



Sémper ha reconocido también el “simbolismo que tiene” que Aznar y Rajoy participen en un acto juntos –tras años de distanciamiento–, generando “ilusión” dentro del partido, y ha dejado la puerta abierta a actos con Casado en el futuro.



“Habrá ocasiones para que Pablo Casado participe en convenciones y en encuentros del PP, no le quepa la menor duda”, ha resaltado, justo cuando está a punto de cumplirse casi un año de la profunda crisis interna que afectó a la formación y acabó con la salida de Pablo Casado de la Presidencia del PP.



En su comparecencia, el portavoz de campaña del PP ha contrapuesto la “ilusión” que hay en este momento dentro de su partido al reunir a sus expresidentes y presidentes autonómicos, frente a un Pedro Sánchez que, según ha dicho, “no es muy popular” entre los suyos.



“No queremos vencer en las urnas contra Sánchez sino ganar a favor de España y para eso necesitamos ser una referencia de ilusión y responsabilidad en la gestión, frente al enfado y la preocupación”, ha declarado, para añadir que el PP aspira a conformar una “mayoría responsable y seria” que aglutine a cada vez más españoles en la voluntad de cambio.



Txapote



Al ser preguntado por las palabras de Consuelo Ordóñez asegurando que antes sufrió el odio de la izquierda abertzale y ahora el de la derecha abertzale al utilizarse el eslogan ‘Que te vote Txapote’, como Isabel Díaz Ayuso, Sémper ha dicho que él reitera sus palabras de siempre, expresando su respeto a las víctimas, coincida o no con lo que dicen. “Sobre sus manifestaciones, solo tengo respeto y cero opiniones más”, ha agregado.



Ante el hecho de que Ayuso utilice ese lema en sede parlamentaria y si ve bien que lo haga, Sémper ha dicho: “Ni yo me imagino diciendo esa frase ni me imagino a Isabel Díaz Ayuso diciendo frases que digo yo. Cada uno se manifiesta y se expresa de una manera diferente y determinada”. Según ha añadido, él va a intentar ser “responsable” de sus palabras y no de las de otros.