El presidente del CGPJ anuncia un estudio para una renovación "sin vencedores ni vencidos"

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ve "imprescindible" que la renovación del órgano de gobierno de los jueces se haga "desde la independencia de quienes sean elegidos" y ha informado de la creación de un grupo de estudio para "ofrecer en breve" un modelo en el que "no haya vencedores" ni "vencidos" dentro de la "lucha política" que "esto parece" ser, ha dicho, al objeto de conseguir reforzar "esa necesaria independencia judicial tan atacada desde diversos frentes".



Según ha avanzado, se trata de un "pequeño grupo" de estudio con "gente valiosa" e "independiente" que trabaja con el objetivo de ofrecer "en breve" este modelo de renovación, incidiendo en que su objetivo al frente del Consejo es la renovación y si no lo consigue "será el momento de decir hasta aquí hemos llegado".



"No tiene mucho sentido que permitamos o que nos mostremos conformes con que la política meta la mano en nuestros asuntos, en vuestros asuntos", ha expuesto este lunes Vicente Guilarte durante la inauguración del encuentro nacional de Jueces de Vigilancia Penitenciaria celebrado en la Real Chancillería de Granada junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.



Ha recalcado, de hecho, que no tiene "ninguna intención de perpetuarse" en el cargo y que su "único objetivo es conseguir que el Consejo General se renueve"; "porque nos hace falta a todos, especialmente a los jueces" y "el sistema exige que nos adecuemos a la legalidad", ha sostenido.



En este contexto, Vicente Guilarte ha recalcado que es "imprescindible que esa renovación se haga desde la independencia de quienes sean elegidos", de modo que "definitivamente" se arregle este "problema" y se pueda hablar de "independencia del Consejo, fundamentalmente porque se va a irradiar sobre todos los designados".



"Yo he constituido un pequeño grupo de estudio con gente valiosa, con gente independiente y vamos a ofrecer en breve un modelo en el que no haya vencedores, no haya vencidos, porque parece que esto es una lucha política; y con el que consigamos reforzar esa necesaria independencia judicial tan atacada desde diversos frentes", ha avanzado. "Si no lo consigo será el momento de decir hasta aquí hemos llegado o hasta aquí el de Derecho Civil ha llegado", ha agregado en relación a sí mismo y su cargo en la presidencia del consejo.



Encuentro de jueces

Vicente Guilarte ha inaugurado este lunes el encuentro de Jueces de Vigilancia Penitenciaria, que reúne en Granada a casi cuarenta magistrados de esta jurisdicción de toda España. Entre los asuntos que debatirán los magistrados de esta jurisdicción destacan algunos como la problemática de la libertad vigilada postpenitenciaria en sus distintas vertientes; el abono de la prisión preventiva del exceso de prisión preventiva sobre las penas definitivamente impuestas en causas distintas de aquellas en las que se acordó, o la reforma del código penal y el Estatuto de la víctima por la Ley orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual y su afección a los juzgados de vigilancia penitenciaría.



También analizarán el régimen de visitas y comunicaciones de hijos menores comunes en delitos de violencia de género, violencia doméstica en relación con la situación de prisión o las novedades y reformas legislativas penales y penitenciarias.