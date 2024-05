El presidente del CGPJ arremete contra PP y PSOE: Están más atentos en culpar al otro

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha arremetido contra PP y PSOE por estar "más atentos" en "culpar al otro de la falta de renovación" que en resolver el bloqueo, y ha subrayado la necesidad de buscar una fórmula que evite que continúe la "aparente politización" del órgano.



En un desayuno informativo organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, Guilarte ha advertido de que "tan importante" como renovar el órgano, que lleva más de cinco años en funciones, es buscar un sistema para impedir que se perpetúe el "gran problema" que "existe actualmente": que los partidos busquen su "cuota de poder" en el CGPJ al entender que, "nombrando vocales afines", conseguirán que estos designen "altos cargos judiciales con esa afinidad".



"Si se llega a renovar el Consejo en esos términos un tanto políticos, los nombramientos sin duda iban a tener un componente político importante y eso es gravísimo", ha alertado tras recordar los 122 nombramientos pendientes en la cúpula judicial.



Guilarte ha recordado la propuesta que remitió a las Cortes, que "busca" promover la "independencia" al "objetivar los nombramientos de la cúpula judicial" y que estos se basen en criterios de "mérito y capacidad", y ha lamentado que no haya recibido una respuesta concreta.



De nuevo, el presidente del CGPJ ha desechado el "absoluto disparate" de una dimisión en bloque del órgano -"igual que me dicen que dimita yo, que dimitan ellos", ha dicho en alusión a los políticos-, y ha dejado claro que los vocales no han causado el problema: "Que se dirijan a quienes lo están causando".



Y una vez más ha calificado de "aterradora" la propuesta de Podemos de rebajar las mayorías y limitar el papel del Senado en la elección de los vocales del CGPJ, una iniciativa que "no se puede ni llegar a plantear en Europa", pues "estaríamos en las leyes de la dictadura" y en los "principios del movimiento"; "el Partido Socialista no puede tomar en serio eso", ha advertido.



Tras remarcar que el CGPJ no está "caducado", sino "prorrogado", Guilarte ha vuelto a referirse a su eventual salida del órgano "en agosto, tranquilo" para "dejar paso a otras personas a ver si consiguen lo que no he conseguido", y ha lamentado que en esta situación "ha fallado la política".

fe

Al inicio del desayuno, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ha denunciado una "situación crítica" del CGPJ y ha trasladado el "compromiso" de la abogacía en "defensa de una renovación eficaz y una reforma del proceso de nombramientos" de los vocales del Consejo.