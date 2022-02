Los presidentes autonómicos pedirán a Pedro Sánchez más cogobernanza con los fondos europeos

Parte de los líderes autonómicos que acudirán a la Conferencia de presidentes del jueves en La Palma, que a fecha de hoy son todos excepto el catalán, Pere Aragonés, pedirán al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, más cogobernanza en la gestión de los fondos europeos y, algunos, un impulso más decidido para reformar la financiación autonómica.





La que será la vigésimo sexta Conferencia de presidentes, que estará precedida el miércoles por un acto institucional presidido por los reyes de reconocimiento a la isla tras la erupción volcánica, dará de nuevo a los presidentes autonómicos la oportunidad de plantear, aunque muy brevemente, sus posiciones en torno a varios temas.





Estos son la situación epidemiológica del covid-19 -que Gobierno y comunidades ya revisan semanalmente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud-, la recuperación económica y social y el estado de ejecución de los Fondos del Plan de Recuperación, la cooperación en materia de emergencias en protección civil y la modificación del Reglamento de la propia Conferencia de presidentes.





Además, el anfitrión del encuentro, el Gobierno de Canarias, quiere introducir en la reunión la cuestión de la acogida de los menores inmigrantes que llegan en patera sin familiares que los acompañen, tras llevar casi dos años reclamando solidaridad para que ese esfuerzo no recaiga solo en las comunidades donde desembarcan.





El ausente del encuentro, Pere Aragonés, dejó claro qué opina de estas reuniones: “Habrá una intervención de un ministro o del presidente del Gobierno, cinco minutos para cada uno y pasamos al siguiente punto. Esto no es gobernanza federal ni autonómica. La verdad, para ir ahí, hablar cinco minutos pendiente del cronómetro y que no haya ningún punto de acuerdo... vaya, creo que no es demasiado útil”





Y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, adelanta que, como es habitual, “cada uno irá a plantear cómo va lo suyo” y, por ello, él trasladará al presidente del Gobierno su “rechazo total” a la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que “no tiene ni pies ni cabeza”, y preguntará por el motivo de la “lentitud” en la gestión por parte del Ejecutivo central de los fondos europeos.





El conjunto de comunidades han preferido en esta ocasión no adelantar demasiado los planteamientos que llevarán incluso algunas, como Asturias, Navarra y La Rioja, respondieron que no harían ninguna valoración previa, si bien respaldan en todo momento la gestión del Gobierno en los asuntos que se van a debatir en La Palma.





El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, también prefiere no desvelar la postura que llevará, aunque en La Palma no diferirá de la cautela con la que su Gobierno afronta la pandemia y de su petición reiterada de adoptar medidas comunes entre todas las comunidades para luchar contra la pandemia de manera conjunta y con seguridad jurídica.