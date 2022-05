Puig cambia cinco consellerías para relanzar la Comunitat Valenciana

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dado a conocer este sábado la composición del nuevo Consell, un gobierno "renovado" para "relanzar la Comunitat Valenciana en un año decisivo", que incluye nombres que hasta ahora estaban en el segundo escalón del Ejecutivo, una recolocación dentro de las consellerias y una figura hasta ahora ajena a la política.





Este último caso es el del nuevo conseller de Sanidad Universal, Miguel Mínguez, que es una figura independiente y de perfil profesional, actual jefe de servicio del hospital Clínico de València, investigador principal del Incliva y profesor titular en la Facultad de Medicina.





El president ha destacado que Mínguez tendrá como principal cometido al frente de Sanidad ejecutar la mayor reforma de la Sanidad Pública Valenciana, así como impulsar el Plan de infraestructuras sanitarias 'Crèixer' y modernizar la atención al ciudadano. Sustituye a Ana Barceló, que pasa a ser la síndica del PSPV en Les Corts.





La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico estará dirigida por Arcadi España, hasta ahora titular de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que "llega a una Conselleria que ha conseguido aprobar en siete años siete presupuestos en tiempo y forma" bajo la dirección del socialista Vicent Soler.





En el nuevo escenario post-pandemia, Puig ha destacado que esta conselleria va a potenciar el cambio de modelo económico y adquirir un papel fundamental en la reactivación económica, la ejecución de los fondos europeos, y la transformación del tejido productivo valenciano.





La hasta secretaria autonómica de Economía Sostenible, Rebeca Torró, sucede a Arcadi España al frente de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.





De ella, Puig ha destacado su "papel clave" en el desembarco de Volkswagen en Sagunt. En ese sentido, el 'president' ha destacado la contribución de la Consellera en convertir Parc Sagunto en una plataforma de "macro-inversiones", y su apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad para "revolucionar" la movilidad en las grandes áreas metropolitanas.





Respecto a su nuevo impulso, el president Política Territorial ha indicado que deberá convertirse en un "activo dinamizador de la economía", con más obra pública, y en "un actor principal de la sostenibilidad", con más transporte público y una nueva logística.





Al frente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte se situará Raquel Tamarit, hasta ahora secretaria autonómica de Cultura. Según el 'president', Torró afronta la "gran misión" de desplegar la nueva Formación Profesional valenciana, ampliar la gratuidad de la enseñanza desde el primer año de vida de los niños e impulsar la digitalización en las aulas.





Ambas fueron cesadas de sus puestos en un pleno extraordinario a las 20 horas de este viernes para poder ser así nombradas conselleras sin incurrir en incompatibilidades.





A su vez, se confirma también que la exdirectora general de Universidades, Josefina Bueno, es la nueva consellera de Innovación, Universidades y Sociedad Digital, cargo que hasta ahora ocupaba Carolina Pascual.





La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital la asumirá Josefina Bueno, profesora, investigadora y vicerrectora de la Universitat d'Alacant, quien también fue directora general de Universidades durante la primera legislatura del Botànic.





Puig ha resaltado que Bueno dirigirá una conselleria "clave para este periodo de transformación" que se abre en la Comunitat Valenciana, en el que el ámbito de la Innovación constituirá una "palanca transformadora" para modernizar empresas, especialmente pymes; adaptar la formación a la nueva realidad laboral, y promover la ciencia con la nueva ley valenciana





La Conselleria, ha destacado, "ya ha conseguido convertir Alicante en un gran clúster innovador" y ha impulsado la formación universitaria duplicando las becas y rebajando las tasas más de un 20%.





Estos cinco nombres se unen al equipo de gobierno que ya conforman la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo --único departamento en manos de los socialistas sin cambios--; la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra (Compromís); el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent (Compromís); la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática, Mireia Mollá (Compromís); el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca (Unidas Podemos) y la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Péres Garijo.





Mayoría de mujeres

De esta forma el Consell queda compuesto por siete mujeres --una más que antes-- y cinco hombres. Es la primera vez que el Consell está formado mayoritariamente por mujeres.





En el plano territorial, el único representante de la provincia de Castellón que queda en el seno del gobierno valenciano es el 'president'. Valencia está representada por ocho consellers y Alicante por tres. Y es que, entre las nuevas incorporaciones, Miguel Mñinguez es natural de Teruel pero desarrolla su vida personal y profesional en Valencia, Josefina Bueno en Alicante y Tamarit y Torró son de Valencia.





Conversaciones

Los cambios en el Consell empezaron a trazarse tras la salida del síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, y la opción de acometer una remodelación del gobierno valenciano se aceleró con la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzpa, el miércoles. Durante Desde ese momento, ha plicado Ximo Puig, el 'president' ha llevado a cabo una "reflexión" sobre los posibles cambios.





A preguntas de los medios, durante la rueda de prensa de este sábado, sobre si alguna persona había rechazado la propuesta de dirigir una conselleria, Puig ha señalado que "en una remodelación hay muchas conversaciones", que "nunca son definitivas", y "siempre hay un diálogo".





"No hay nadie con el que yo haya hablado que no haya dicho que forma parte del gobierno", ha revelado Puig, antes de apuntar que se ha "intentado buscar a las personas más idóneas para este momento". "no quiere decir que haya muchas otras personas que pueden ser idóneas, pero al final hay que tomar decisiones y esta es la que, desde la reflexión, mejor puede encajar en el momento actual", ha sostenido.