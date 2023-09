Puigdemont, Comín y Ponsatí recurren hoy la retirada de su inmunidad

El expresidente catalán y eurodiputado de JxCAT Carles Puigdemont y los otros dos eurodiputados de la formación, Toni Comín y Clara Ponsatí, presentarán a última hora de este viernes el recurso contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que en julio les retiró la inmunidad.



Así lo confirmaron a EFE fuentes de la defensa, que han decidido apurar el plazo hasta el último momento, ya que hoy es el último día para presentar el recurso.



Puigdemont y Comín -procesados por un delito de malversación agravada y otro de desobediencia-, pedirán también medidas cautelares para recuperar la protección parlamentaria hasta que la justicia europea resuelva el asunto.



Unas cautelares que no necesita Ponsatí, al estar procesada únicamente por el delito de desobediencia, que no comporta pena de prisión, por lo que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no puede dictar una euroorden contra ella.



Llarena, sin embargo, aseguró en julio que no emitiría una nueva euroorden contra Puigdemont y Comín hasta que el TJUE resolviese el recurso, por lo que ambos sí han asistido a la sesión plenaria de esta semana.



Si el TJUE confirma la retirada de la inmunidad, Llarena podría reactivar la euroorden.