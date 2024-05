Puigdemont descarta gobernar con la CUP e insta a ERC a aclarar si contempla un tripartito

El expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de JxCat en las elecciones catalanas del 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha descartado este martes ofrecer un pacto de gobierno a la CUP y ha instado a ERC a "aclarar" si participaría en un "tripartito" con el PSC y los comunes.



En el tradicional ciclo de ruedas de prensa con los candidatos a la presidencia de la Generalitat organizado por EFE, Puigdemont se ha referido a las palabras de este lunes del candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, que aseguró que ve "posible" liderar un Govern en solitario o también en coalición con ERC y los comunes.



Puigdemont ha señalado que no le "sorprendió" que Illa hablase abiertamente de constituir un tripartito de izquierdas con ERC y los comunes: "Van cayendo finalmente todas las máscaras".



"Es evidente que esta es su prioridad, es la única opción que tiene Illa para ser presidente: intentar recoger el apoyo de las izquierdas catalanas y las izquierdas españolas, una especie de emulación del Gobierno en España, del PSOE y Sumar, una versión en Cataluña", ha apuntado.



Más allá de que para los socialistas esta sea la fórmula "prioritaria", se ha preguntado si también lo es para "los otros componentes de un hipotético tripartito".



"Estaría bien, antes de ir a las elecciones, que todos aclarasen cuál será la posición ante este escenario. La nuestra es clara: no haremos en ningún caso a Illa presidente de la Generalitat", ha subrayado.



Según el candidato de Junts, "sería bueno" que "ERC aclarase si esta es también su prioridad o no".



Asimismo, ha descartado de manera tajante la posibilidad de ofrecer un pacto de gobierno a la CUP, cuyos votos sirvieron para investirlo como presidente de la Generalitat en 2016, aunque los anticapitalistas permanecieron fuera del Govern.



"No veo a la CUP, francamente, formando parte del gobierno que yo presida; no les haré una oferta de gobierno. No creo que se sintiesen muy halagados de que les hiciese una oferta para entrar en un gobierno presidido por mí. La conversación duraría segundos, hemos de ser realistas", ha comentado.



Gobierno independentista aunque sea con mayoría simple

Ante la posibilidad, apuntada por algunas encuestas, de que las fuerzas independentistas no sumen mayoría absoluta tras el 12M, ha indicado que aun así puede intentar formar "un gobierno, si hace falta, con mayoría simple" pero "muy cohesionado y muy fuerte".



Incluso en el caso de "la horquilla menos favorable" para la suma independentista, ha asegurado, "continúa habiendo opciones de hacer un gobierno de obediencia catalana".