Puigdemont llama a los jueces "cuervos togados"

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado este viernes en referencia a los jueces, que "los cuervos togados se revuelven y enseñan las garras y colmillos" ante las aspiraciones independentistas. Asimismo, los ha comparado con el general Pavía, el militar del siglo XIX cuyo golpe de Estado acabó con la I República.



Lo ha dicho en un escrito en Instagram a falta de un día para que se celebre la reunión entre Junts y el PSOE con la presencia de un mediador internacional.



En este sentido, ha avisado de que no caerá "en la trampa de actuar y decidir en función de las presiones".



Según Puigdemont, llevan meses de actividad intensa, y cree que también lo serán las próximas semanas, y añade: "Hace años que hemos aprendido a aguantar la posición contra todo tipo de ataques y amenazas".



"Para algunos esto debe ser nuevo; para nosotros es el pan de cada día. No me gusta, claro, pero hace muchos años que he aprendido a prescindir de ello y a no caer en la trampa de actuar y decidir en función de las presiones (de unos y otros)", ha señalado.

"Represión" contra el independentismo

En su opinión, la "represión" contra el independentismo no parará hasta que Cataluña sea una república libre de todo vínculo con estructuras franquistas, ha dicho textualmente.



"Pero no por ello tenemos que dejar de combatirla y de aspirar a reducir al máximo su alcance. Por esto los cuervos togados se revuelven y enseñan garras y colmillos. Y se les pone cara de general Pavía", ha zanjado.