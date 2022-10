La reforma de la ley del aborto avanza tras el rechazo del PP y Vox

El Pleno del Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad a la reforma de la ley del aborto presentadas por el PP y Vox, así como el texto alternativo de Cs, por lo que la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad seguirá su camino parlamentario, que será por la vía de urgencia.



Las enmiendas de el PP y Vox fueron rechazadas por 199 votos en contra, 142 a favor y cuatro abstenciones, mientras que la de Ciudadanos recibió tan solo 14 apoyos.

La ministra criticó los vetos presentados por el PP y Vox y aseguró que con esta postura no consiguen reducir el número de interrupciones voluntarias de embarazo, sino que están defendiendo poner en riesgo la vida de las mujeres.



“¿Qué piensan que ocurre cuando un país no garantiza el derecho al aborto? ¿Creen que se deja de abortar? No. Prohibir o dificultar el derecho al aborto no hace que desaparezca, sino que pone en riesgo la vida de las mujeres que lo practican”, subrayó la ministra de Igualdad, que defendió en la tribuna del Congreso el proyecto para reformar la ley del aborto.

Montero también defendió la educación sexual para niños y jóvenes, así como la necesidad de la polémica ley trans.