Sánchez critica la falta de ideas del PP en su cumbre "vintage" de Valencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado al acto del domingo en Valencia en el que los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy respaldaron al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como una "convención vintage" en la que no ha habido ninguna "propuesta o idea" sino "solo insultos".



Sánchez ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la reunión de diputados y senadores socialistas celebrada este martes en el Congreso, que ha comenzado expresando el "dolor" y "solidaridad" de los españoles por las miles de víctimas por el terremoto registrado en Turquía y Siria.



"En España, como siempre hemos hecho, vamos a responder como debemos. Dos aviones del Ministerio de Defensa despegaron hace pocas horas para desplazar distintos equipos de la Unidad Militar de Emergencias y otro del Ericam, y ayudar así en las labores de búsqueda y rescate en la zona", ha señalado.



Sánchez, que también ha manifestado su solidaridad con Chile tras la "ola de incendios" que sufre el país, se ha referido después a la reforma de la ley del solo sí es sí, sobre la que ha dicho que era "de sentido común" resolver el "problema" para que en el futuro no se vuelva a producir ni una sola rebaja de condena, sin mencionar expresamente a sus socios de Unidas Podemos en ningún momento.



Sin embargo, ha centrado buena parte de su discurso en ensalzar la labor del Gobierno y criticar al PP, del que se ha mofado por la celebración de su XXVI Intermunicipal el pasado domingo en Valencia, donde Feijóo reunió por primera vez en años en un escenario a los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.



"Hasta nuestros propios adversarios políticos saben de la eficacia de nuestras políticas. Miremos el resultado de la convención vintage que ha tenido el fin de semana la oposición en nuestro país. No parece que haya habido alguna propuesta o idea, solo insultos y descalificaciones", ha comentado.



En su opinión, el PP lleva años protagonizando una "campaña de acoso y derribo" contra los presidentes socialistas ya que, según ha señalado, los populares creen que "el gobierno es legítimo cuando gobiernan ellos".



Y ha acusado a la derecha de "no tener proyecto, estar dividida y frustrada, vacía de ideas y rebosante de insultos" y de no cumplir con la Constitución al no renovar el Consejo General del PoderJudicial (CGPJ).



"En España la Constitución se cumple de norte a sur y de pe a pa con una sola excepción que es la del PP", ha sostenido.



Flanqueado por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la vicesecretaria general del PSOE y ministra, María Jesús Montero; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y los portavoces socialistas en el Congreso de los Diputados y el Senado, Patxi López y Eva Granados; Sánchez ha rechazado la "apocalipsis" económica y política pronosticada por el PP en España.



"Dejemos a la oposición con sus conspiraciones, que si provocan algo es hilaridad", ha declarado Sánchez, que ha subrayado que en el ámbito político "lo que se ha roto ha sido el independentismo".



El presidente del Gobierno y líder del PSOE ha reivindicado que mientras otros partidos "se mueven", los socialistas saben dónde están y tienen "raíces profundas", y ha finalizado su discurso animando a los diputados y senadores presentes a "seguir trabajando por el bien de España y de los españoles".