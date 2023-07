Sánchez y Feijóo mantienen su pulso sobre las posibles investiduras

El candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantiene su objetivo de lograr una mayoría parlamentaria que permita su investidura, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayó ayer que no aceptará “convertir en minoría a la mitad de los españoles”.



En un vídeo difundido por redes sociales y grabado ayer en la sede del PSOE en Ferraz, Sánchez insistió en que va a trabajar para lograr una investidura tras la constitución de las Cortes, el 17 de agosto, que permita a España “seguir avanzando” otros cuatro años. “Toca traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes”, aseguró.



Unas palabras que llegan después de rechazar este domingo la invitación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ese mismo día le pidió por carta reunirse antes de la constitución de las Cámaras para evitar un “bloqueo” y la “ingobernabilidad” del país, recordándole además que el PP ganó las elecciones generales del 23 de julio. Por su parte, Sánchez indicó a Feijóo en su respuesta, también en forma de misiva, que para la formación de Gobierno rige el principio de la mayoría parlamentaria.

Apoyos



Sánchez hizo alusión a este principio en su vídeo dirigido a la militancia socialista, donde subrayó que las urnas evidenciaron que quienes plantean “derogación y retroceso no son mayoría”, en referencia a PP y Vox. Sánchez no concreta en su vídeo los apoyos que prevé tener para su investidura, pero sería necesario no solo contar con Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y PNV, sino también con el sí de Junts, ya que la abstención de este partido no valdría al haber perdido los socialistas un escaño con el recuento del voto de los españoles residentes en el extranjero.



Por su parte, Feijóo dijo que “como ganador de las elecciones” su “deber es escuchar al resto de partidos”. “No voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles. Marginar a millones de ciudadanos no es conformar mayorías, sino dividir el país”, escribió en Twitter.



El PP mantiene también su determinación de ir a una investidura con Feijóo, pese a no tener por el momento opciones de lograr apoyos parlamentarios suficientes, ya que con Vox suma 170 escaños tras el recuento del voto exterior y la mayoría absoluta en el Congreso está fijada en 176.



Por ello, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, redobló su presión sobre el PSOE al pedirle a Sánchez que “rectifique”, asuma que Feijóo ganó las elecciones y hable con él sobre el futuro de España. Gamarra aseguró que el PP trabajará con el objetivo de “liderar” la investidura, aunque indicó que a día de hoy no tienen “nada que trasladar” sobre los contactos con miembros de Vox u otras formaciones políticas.

No dudaría con sus “socios”



A su juicio, Sánchez no habría tardado “ni medio minuto” en ponerse a disposición del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, o de los dirigentes de ERC o Junts si éstos le hubieran pedido un encuentro, e incluso estaría “encantado” de reunirse con ellos “en cualquier lugar del mundo”.



Así, la dirigente ‘popular’ presentó el 23-J como el “cierre del cambio político que empezó” el 28-M. “Está claro que los españoles han pedido alternancia y cambio político; esto no puede obviarse”, manifestó. En este contexto, reivindicó no solo su mayoría en el Congreso, sino también su mayoría absoluta en el Senado, la presencia del PP al frente de once gobiernos autonómicos y la mayoría de ayuntamientos y diputaciones provinciales.



Gamarra recalcó que, tras el recuento del voto CERA, el PP es “sin duda el claro ganador” de las elecciones, en las que logró un “rotundo resultado”. “Esta es la contundencia y la realidad”, resumió. “Pedro Sánchez es el primer candidato que se presenta a la reelección y pierde y el primero que se niega a reconocer el resultado y a reunirse con el que ha ganado para abordar el futuro de España”, denunció.

Habló con Vox



Sin embargo, fuentes de Vox revelaron ayer que el líder de su formación, Santiago Abascal, se reunió con Feijóo la semana pasada para analizar los resultados de las elecciones generales y estudiar la situación del país.



La misma noche electoral, Abascal culpó a los populares de haber “frustrado la alternativa” con sus llamamientos al voto útil. También acusó al PP de haberse creído unas encuestas “manipuladas” y dar por hecha la victoria antes de lograrla. “Han vendido la piel del oso antes de cazarla”, censuró.



En Vox insisten en que corresponde a Feijóo tratar de conseguir los aliados precisos para su investidura, a la que aseguran que no podrán obstáculos si finalmente logra reunir esos apoyos. Pero piden a los populares que aclaren qué relación quieren mantener con ellos, ya que no entienden que quieran echar al “sanchismo” ofreciendo pactos al PSOE.

Diálogo catalán



Por otra parte, Gamarra rechazó este lunes tajantemente la posibilidad de hablar con Junts sobre la investidura de Feijóo, pese a que el sábado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, reconoció que estaban dispuestos.



Junts es una pieza clave para determinar la formación de Gobierno y la cúpula de ERC pidió en una carta publicada en el diario Ara y dirigida a los dirigentes de este partido “sumar esfuerzos” para permitir la investidura de Sánchez y conseguir así “un buen acuerdo para Cataluña”.



En la carta, los republicanos proponen a Junts negociar conjuntamente con el PSOE una amnistía, un nuevo referéndum para que los catalanes “puedan decidir su futuro”, acabar con el déficit fiscal de la comunidad, el traspaso del servicio de Rodalies o el uso del catalán en el Parlamento Europeo, entre otros aspectos.



Una incógnita en la formación de Gobierno es el papel que adoptará Coalición Canaria, cuya diputada electa por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, recalcó que su partido se mueve en la “centralidad” y que se abre a investir a Sánchez o a Feijóo si Vox y Sumar no forman parte del nuevo Gobierno de España.

Retos de la legislatura



En su mensaje, Sánchez también señaló los retos que marcarían esta legislatura: “Podemos hacer del acceso a la vivienda la gran causa nacional de los próximos años. Podemos hacer de España el país de referencia en la respuesta a las dos grandes revoluciones, la digital y la ecológica”. Y esto, según dijo el presidente en funciones, teniendo en cuento las “adversidades” de la legislatura pasada.



“Es el momento de reindustrializar España con el concurso de los fondos europeos, es el momento de crear más y mejores empleos hasta alcanzar el umbral del pleno empleo, es el momento de reforzar nuestro Estado del Bienestar, podemos continuar el apasionante camino hacia la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”, sentenció.