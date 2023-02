Sánchez, sobre el PP: "Por fin reconocen que el aborto es un derecho, bienvenidos al siglo XXI, aunque sea con retraso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que el aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley: "Por fin la derecha reconoce que es un derecho, aunque apostillan que no es fundamental; bienvenidos al siglo XXI, aunque sea con 23 años de retraso".

Así se ha pronunciado Sánchez, en el acto de presentación de la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza en las elecciones de mayo, Lola Ranera, al que han asistido el presidente de Aragón y secretario general del PSOE en la comunidad autónoma, Javier Lambán, y la ministra de Educación y FP, la zaragozana Pilar Alegría.

Sánchez ha comentado que su Gobierno ha tenido "todas las dificultades externas e internas", estas últimas "porque tenemos una oposición que no merece ese nombre porque no han arrimado el hombro" y esta semana, por ejemplo, la derecha ha votado no a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, a la revalorización de las pensiones e incluso ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas, ha expuesto.

"Solo dicen sí a defender los privilegios de unos pocos y siempre dicen no a defender las conquistas y avances de la mayoría social de este país" y tratan "de convertir en mercancía los derechos", ha sostenido Sánchez.

En el caso del aborto, ha continuado, "dado que han entrado al siglo XXI", el presidente ha querido aportar al PP algunas reflexiones "para que las vayan asimilando en este próximo cuarto de siglo", como que el aborto "es un derecho de las mujeres y nadie, y mucho menos el PP, tiene ningún derecho a interferir sobre la libertad de decidir por cualquier mujer sobre cuándo ser madre y cuando no".

También ha esgrimido que tener un empleo y un salario "decente" es, asimismo, un derecho de los trabajadores, una pensión digna, un derecho de los jubilados, y una sanidad pública, gratuita y universal "un derecho de los ciudadanos", igual que una educación pública de calidad.

"No es lo mismo que gobierne la izquierda, los progresistas, que la derecha porque las prioridades son completamente distintas", ha enfatizado Sánchez.