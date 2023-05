Todas las líneas siguen abiertas en la investigación del crimen de Granada

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró ayer que todas las hipótesis y líneas se mantienen “abiertas” en la investigación del doble crimen de Las Gabias (Granada), donde el pasado sábado fueron encontrados con signos de violencia los cadáveres de una mujer de 38 años, embarazada, y su hijo de 3 años.



En respuesta a los periodistas en Baza, tras ejercer su derecho al voto, Fernández indicó que, de momento, no se practicó ninguna detención y que son varias las líneas que mantienen los investigadores de la Comandancia granadina de la Guardia Civil, a los que se va a sumar la Policía Judicial de la Comisaría Central que se está desplazando hasta Granada.



“Es un hecho absolutamente luctuoso, terrible, tremendo, trágico, que golpea duramente a cualquiera”, indicó el delegado, quien advirtió de que en las tareas de investigación del suceso van a ser fundamentales los resultados de las autopsias.



A partir de ahí, las líneas de investigación “se irán reduciendo y se irán centrando”, añadió el delegado, quien mostró su “absoluta confianza” en que se pueda esclarecer “lo antes posible” este suceso “tan sumamente trágico”.



Fernández no detalló si las víctimas presentaban heridas de arma blanca o de bala y señaló que, de cara a la investigación y sobre todo cuando todavía no hay detenidos o sospechosos, es importante tener “toda la cautela posible” para que no pueda trascender ninguna información que pudiera alertar al autor o autores.

Llamada al 112



No obstante, indicó que la presencia de restos de sangre en el domicilio evidencia que las muertes tanto de la mujer como del menor de 3 años fueron “violentas”, de ahí que se haya remitido a la tarea científica “muy importante”, desde el punto de vista pericial, jurídico y forense, que puedan desarrollar los investigadores para aclarar lo ocurrido.



Los hechos, investigados por la Guardia Civil como posibles delitos de homicidio o asesinato, tuvieron lugar en una casa unifamiliar situada en la calle Arache, de la urbanización Los Chopos, que pertenece al municipio de Las Gabias.



Antes del hallazgo de los cadáveres por parte de los operativos, sobre las 09.15 horas, una persona que se había identificado como la pareja de la mujer se comunicó con el servicio 112 de las Islas Baleares para advertir del presunto allanamiento de su casa, según informó a EFE el Centro Coordinador de Emergencias en Andalucía, al que no le constaban avisos previos por posibles incendios u otras incidencias en la referida vivienda.