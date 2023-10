Zapatero se planteó amnistiar a Otegi antes del fin de ETA

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha revelado que en su momento se planteó amnistiar al exmilitante de ETA y actual coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, pero no lo hizo porque "afortunadamente" el final de la banda terrorista fue "dialogado".



En una entrevista en Onda Cero, Zapatero ha confesado que cuando era presidente del Gobierno llegó a pensar en la posibilidad de amnistiar a Otegi y a otras personas que habían participado en ETA.



"Cómo no, si eso es lo que había pasado, así había finalizado el terrorismo del IRA, con amnistías a condenados por delitos de sangre e indultos de todo tipo. Claro que lo tuve en la cabeza, lo tuve que estudiar", ha declarado.



No obstante, ha comentado que descartó esta idea ya que "afortunadamente el final (de ETA) fue un final dialogado", que culminó con el alto el fuego permanente declarado en enero de 2011, y no tuvo necesidad de "recurrir" a la opción de la amnistía.

Zapatero, que se ha mostrado a favor de amnistiar ahora a los líderes del procés de Cataluña, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, ha dicho que "los casos no son comparables".



"En 2017 no hubo delitos contra la seguridad de las personas, delitos que atentaran a la vida (en Cataluña). Los delitos son delitos con intencionalidad política, no de daño a las personas, no de daño a la seguridad", ha añadido.