Eugenia la Reina: un proyecto “pequeño” con una intención muy “grande”, hacerme feliz

Eugenia la Reina es la exigencia de un producto hecho con cariño, unos excepcionales pañuelos de seda pintados a mano, artesanalmente, poniendo en valor la calidad sobre la cantidad, en un mundo en el que estamos absolutamente saturados de todo. Quiere disfrutar del proceso de creación evitando producir mucho y rápido para hacerlo más personal y mejor.



Eugenia es Licenciada en Derecho, y su orientación profesional siempre ha estado ligada al Mundo Legal desde un enfoque Internacional. “La MODA ha sido siempre mi pasión y la CREATIVIDAD mi esencia, desde que tengo uso de razón”.



“Desde muy niña me ha fascinado transformar las cosas de alguna manera con la imaginación como herramienta (convirtiendo en murales de pintura las paredes de la que era nuestra casa, cambiaba de color mi propia ropa tratando de hacer “mio” cualquier look, fabricando mis propios vestidos para los muñecos y no siempre cosiendo: a veces unas etiquetas de papel pegadas con celo podían convertirse en la mejor falda para una Nancy…)”

Paralelamente a su trabajo, en 2018 se formó en el prestigioso Instituto Europeo di Design, Milano que forma a probablemente los mejores creativos en el Mundo del Diseño desde 1966, cursando semipresencialmente un posgrado de Fashion Business. De alguna manera ya estaba encaminando su incursión en la moda. Esto supuso un punto de inflexión en su vida: “ tenía claro que mi nuevo objetivo era simultanear mi trabajo en el área Legal en Cono Sur con el maravilloso y complejo Mundo de la moda. El Yin y el Yan. A veces tan aparentemente contradictorio y fascinantemente conectado: “siempre digo que para gestionar, resolver problemas o lograr objetivos, TRABAJAR EL PENSAMIENTO CREATIVO es una herramienta clave. Tienen más en común de lo que podríamos pensar a priori.”

A corto y largo plazo su objetivo es simplemente seguir saboreando de cada paso, cada proceso creativo by EUGENIA LA REINA



Entonces nació EUGENIA LA REINA. Primavera del 2022. “ Un proyecto aún pequeñito, con la única aspiración de hacerme FELIZ. Creo que lo había soñado tantas veces, que casi sin darme cuenta y tras pasar uno de los años más complicados en mi familia, por motivos de salud y muchas salas de espera en que la cabeza necesitaba evadirse dibujando y soñando: SURGIÓ Eugenia la Reina siendo necesidad vital y cura”.

La cápsula Seda.Soie.Silk

Hace menos de un año por fin salía a la luz su primera colección cápsula de pañuelos de seda “EUGENIA LA REINA”.



Una EDICIÓN LIMITADA de solo 25 unidades por diseño en 70x70cm. El resultado de meses seleccionando tejidos, buscando y filtrando proveedores, creando bocetos en acuarelas, probando escalas de color: y muchas pruebas y errores.



Con SEDA•SOIE•SILK empezó a rodar el aspecto “comercialización” colaborando con negocios que siempre había admirado por estar siempre en la vanguardia como Miraparamin ¡La combinación gafas + pañuelos de seda fue un must wear en toda regla! O La Sombrerería Austro-Hungara, que además tuvo una temporada en otoño un escaparate maravilloso combinando las Boinas Elosegui con la cápsula SEDA•SOIE•SILK

LA SEDA” creo que me representa como tejido. Por su extraordinaria fortaleza de aparente fragilidad. Además representa esa metamorfosis que todos antes o después vivimos de alguna manera, renaciendo: de cómo un gusano puede crear esta maravilla de hilo de brillo tan singular. ¡Es asombroso!”



Las coronas de la reina

La pasada Navidad quiso hacer un guiño al nombre de la marca creando “coronas” en edición limitada. Unas diademas anchas, forradas con TERCIOPELO DE SEDA, en varios colores berenjena, negro ónix y caldero. Súper favorecedoras y versátiles. “Todavía hoy me sorprende haber roto el stock en tiempo record. Me hizo intensamente feliz.”