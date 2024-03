El 97% de las personas que votaron en Galicia el 18-F seguiría apostando por el mismo partido

El 97% de quienes votaron en Galicia el pasado 18 de febrero (18-F) seguirían votando al mismo partido o coalición, tan solo el 2% cambiarían su voto una vez conocido el resultado y el 8,9% de los que no votaron sí que habría ido a votar tras conocer el resultado.



Así se desprende del avance provisional de resultados del estudio ‘Postelectoral de Galicia. Elecciones autonómicas 2024’ divulgado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y que fue elaborado entre los días 6 y 9 de marzo a través de la realización de 4.077 entrevistas telefónicas.



El PP logró en los comicios de febrero la mayoría absoluta con el 47,4% de los votos, seguido por el BNG con el 31,57%; el PSdeG, 14,03% y Democracia Ourensana, el 1,0% del total; si bien consiguió el 8,8% en esa provincia, que le valió un escaño.



Según la percepción de los encuestados, el tema más debatido en la campaña electoral gallega fue la ley de amnistía (11%), seguida por la sanidad (8,4%) y el medio ambiente, en concreto los pellets (6,8%).



Nueve de cada diez encuestados (90,9%) aseguran que durante la campaña no cambiaron su decisión de votar por alguno de los partidos que se presentaban a los comicios y dos de cada tres (69,6%) ya tenían decidido antes del inicio de la campaña el partido por el que iban a votar.



Según la información divulgada por el instituto que dirige José Félix Tezanos, el 89,7% de los encuestados votaron el pasado 18-F, de los cuales el 36,7% dicen haberlo hecho por el PP; el 32,4% por el BNG y el 13,4% por el PSdeG.

Razones para elegir



Entre las razones para votar a la formación elegida, los encuestados señalan en primer lugar que es la que mejor representa sus ideas (31,5%); en segundo lugar ven a ese partido como el más capacitado (19,4%) y en tercer lugar arguyen la necesidad de un cambio como motivo para decantar su voto (16,7%).



El estudio del CIS indica también que más de la mitad de los votantes (56,1%) vota siempre o generalmente al mismo partido y que solo el 11,1% dudaron entre dos formaciones.



De quienes dudaron, uno de cada tres lo hizo entre decantarse por el BNG o el PSdeG.

Encuestas e información



El 71,8% de los encuestados señalan que tuvieron conocimiento de alguna de las encuestas publicadas durante la campaña electoral, si bien para el 85,9% les influyó poco o nada a la hora de decidir su voto.

Para informarse durante la campaña electoral, los votantes gallegos eligieron la televisión en primer lugar (40%), seguida por la prensa digital (19,6%) y las redes sociales (12,2%); mientras que la radio fue elegida por el 9,8%; la prensa escrita por el 8,4% de los encuestados.



Además, un 5,9% declaran que su información durante la campaña fue mediante la asistencia a mítines.

Afluencia a las urnas



De las personas encuestadas, el 84% señalan que también votaron en las elecciones autonómicas de hace cuatro años, un porcentaje que llega al 89,7% cuando contestan si votaron en los comicios generales del 23 de julio pasado.



Entre quienes no votaron el pasado 18 de febrero, casi uno de cada tres sostiene que no se siente representado por ningún partido; mientras que prácticamente uno de cada cuatro (23,2%) considera que da lo mismo votar que no votar.



Además, un 14,6% señala que está harto de elecciones y un porcentaje similar, el 15,6% aduce que no votó para mostrar su descontento.



Respecto al sentimiento identitario, las personas encuestadas se siente mayoritariamente por igual tan gallegas como españolas (68%); mientras que un 4,1% se consideran únicamente españolas y un 5,9% únicamente gallegas.



Sí se encuentran diferencias entre quienes se sienten más gallegas que españolas, un 17%, y quienes se sienten, en cambio, más españoles que gallegos, apenas un 2,9%.