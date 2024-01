Afigal activa las líneas de financiación del Igape para pymes y autónomos

Afigal ya tiene operativas las nuevas líneas de financiación Igape 2024 dirigidas a pymes y autónomos gallegos, que permiten financiar inversiones productivas, circulante, reestructuración de deudas con entidades financieras y otorgar garantías frente a terceros, todo ello con intereses subvencionados. Las cuantías de los préstamos oscilan entre los 3.000 y 1.000.000 de euros.



La modalidad de las líneas consiste tanto en la bonificación del tipo de interés de los préstamos como en la bonificación de las comisiones del aval. La concesión será por concurrencia no competitiva, de este modo son subvencionables todos los proyectos que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras hasta el agotamiento del crédito. Estas nuevas líneas, promovidas por la Xunta de Galicia a través del Igape en colaboración con las sociedades de garantía recíproca y las entidades financieras, pondrán en circulación 80 millones de euros y se podrán presentar solicitudes hasta el 30 de septiembre.

Crecimiento y garantías

Los apoyos para financiación de las pymes gallegas se dividen en dos líneas. Una de ellas, Reaval Crecimiento 2024, está destinada tanto a inversiones productivas, en la que se incluyen bienes tangibles (terrenos, construcciones, instalaciones, maquinaria, mobiliario, etc.) y bienes intangibles (I+D, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, etc.), como a circulante, incluyendo aspectos como mercancías y materias primas, alquileres, suministros, pago de nóminas, gastos financieros, etc.



Esta línea Reaval Crecimiento 2024 también se adapta para cancelación o restructuración de deudas bancarias avaladas por Afigal al 100% y a la cancelación de deudas bancarias no avaladas por SGR, con el máximo del 60% del importe del préstamo. Por su parte, la línea Reaval Garantías 2024 puede utilizarse para garantizar el cumplimiento de contratos de tráfico comercial, anticipos o entregas a cuenta, para avales técnicos ante empresas privadas con el fin de garantizar la buena ejecución de obras o servicios o para licitación internacional, como avales en garantía de contratos en el extranjero.

Contacto

Aquellas pymes y autónomos que necesiten más información sobre estas líneas de financiación pueden enviar un correo electrónico a comercial@afigal.es o llamar al número de teléfono 981 216 276.



La sociedad de garantía recíproca Afigal ha venido mostrando su compromiso por desarrollar medidas de apoyo financiero adaptadas al contexto económico, colaborando en todo momento con la administración pública. Así, en los últimos cinco años, Afigal ha canalizado a través de las líneas de financiación promovidas por el Igape más de 125 millones de euros que han llegado a unas 2.100 empresas, que han tenido, de este modo, la posibilidad de continuar creciendo, innovando y generando empleo.



La sociedad de garantía recíproca Afigal es una entidad financiera sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo fundamental posibilitar el acceso al crédito en las mejores condiciones a las empresas y tiene como socios a más de 12.800 pymes, emprendedores y autónomos de las provincias de A Coruña y Lugo. El personal de Afigal se encarga de negociar y conseguir las mejores líneas financieras, otorgar avales financieros, técnicos y especiales a las pymes, prestar servicios de asistencia y asesoramiento financiero, y tramitar con agilidad y eficacia las operaciones acogidas a líneas de crédito subvencionadas.