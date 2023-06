Alfonso Rueda será "más exigente" con el nuevo gobierno que el BNG

El máximo mandatario autonómico, Alfonso Rueda, ha insistido en que la Xunta será “mucho más exigente” con el nuevo gobierno del Estado de lo que fueron los nacionalistas gallegos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras que la líder del Bloque ha acusado a los populares de ser “una sucursal de Génova” y el “caballo de Troya” del centralismo”.



El debate sobre las competencias de Galicia ha centrado este miércoles la sesión de control en la Cámara gallega a poco menos de un mes de la celebración de las elecciones generales que tendrán lugar el 23 de julio.



En la sesión, Pontón ha recordado que el propio Alfonso Rueda criticaba en el año 2009 que el gobierno bipartito, integrado por BNG y PSdeG, solo hubiese conseguido 14 competencias en cuatro años y lo ha contrapuesto con el hecho de que en 14 años de gobierno del Partido Popular no se haya conseguido ningún traspaso.



“¿Cuál fue la realidad? En 2010 el Partido Popular consiguió cero competencias. En 2011, cero competencias. En 2012, cero competencias”, ha dicho narrando año por año hasta el 2019. En ese ejercicio, según ha señalado, el PP aprobó en la Cámara gallega una iniciativa del Bloque para conseguir “el máximo techo competencial” y aseguró que querían que Galicia estuviese “en la división de honor como está el País Vasco y Cataluña”.



Sin embargo, ha sostenido que los populares recibieron “una llamada de Génova” y “recularon” con su “habitual servilismo a Madrid”. “Y finalmente, ¿Cuál es el balance, ni en primera ni en división de honor. Ustedes hacen que Galicia juegue en tercera regional tras 14 años con cero competencias”, ha afirmado Pontón, que ha acusado a los populares gallegos de ser “una sucursal” de Génova y el “caballo de Troya del centralismo”.



Enfrente, el presidente de la Xunta ha dicho que el BNG “para el contador en 2019” porque fue cuando los nacionalistas gallegos, “con su voto decisivo que iba a cambiar el mundo”, invistieron a Pedro Sánchez. “Si le hago caso a lo que dijeron, ahora mismo estaríamos llenos de competencias”, ha argumentado Rueda, que le ha afeado el “balance” de ese voto.



En este sentido, ha incidido en que el BNG tiene el “triste récord” de ser el “único partido nacionalista que no consiguió sacarle absolutamente nada a Pedro Sánchez”. Tras ello, ha puesto en cuestión la “capacidad negociadora” del diputado del Bloque en Madrid, Néstor Rego, de quien ha dicho que ahora al BNG “no le vale para debatir”.



“Hicieron un pacto con un presidente que hizo de negar la sal y el pan a Galicia una marca de identidad”, ha sostenido Rueda, que ha acusado a Pontón de “siempre sacar” el tema de las competencias cuando llegan las elecciones generales.



Precisamente, sobre los comicios, ha considerado que el BNG está haciendo un “curioso planteamiento menguante”. “Empezaron con ese grupo parlamentario propio, cinco más. Ahora ya están bajando a un grupo importante, y ahora ya están desarrollando la teoría de que grupo es todo aquello que sea más de un diputado”, ha ironizado Rueda, que ha asegurado que “el resultado va a ser el mismo”. “Tuvieron un diputado parece ser que decisivo, el resultado fue cero. Si tienen dos, como parece ser que dicen algunas encuestas, el resultado será exactamente el mismo, dos por cero, igual a cero”, ha apuntado.



DEBATE Y MACHISMO



Tras ello, Pontón ha considerado que Rueda “empieza a ser una caricatura de sí mismo”. “14 años de gobierno del PP y la culpa es del BNG porque ustedes no fueron capaces de conseguir nada”, ha censurado la nacionalista en un debate en el que ha considerado que el PP es el “partido del no a todo” lo que beneficia a Galicia. “Ustedes no quieren una nueva competencia, porque cada vez que tienen una competencia, se le ve la incompetencia a la hora de defender los intereses de Galicia”, ha apuntado.



Pontón, ha reivindicado la consecución de la “rebaja histórica” de los peajes de la AP-9 con un “solo diputado” que “consiguió más que los 10 del PP” que consiguieron “nada”. “Usted no quiere y no acepta un debate electoral conmigo porque tiene miedo a debatir porque el papelón de los diputados y diputadas del PP en Madrid es indefendible, como lo fue la subordinación que hizo el Gobierno central a Galicia con Mariano Rajoy”, ha dicho.



Por ello, ha considerado que Rueda “huye del debate con argumentos machistas”. “Cuando un hombre como Feijóo pedía en 2008 un debate, para usted era un campeón de los debates. Cuando en 2023 una mujer, en este caso yo, pide exactamente el mismo debate, tenemos que soportar descalificaciones personales diciendo que estoy necesitada de atención. Este tipo de comentarios no los tenemos que soportar las mujeres ni en la política ni en la vida, y no nos van a callar”, ha afirmado.



Enfrente, Rueda ha acusado al BNG de dejar “con una complicidad vergonzosa” que el PSOE hiciese “caducar” la petición del traspaso. “Vamos a ser mucho más exigente con el nuevo gobierno de lo que fueron ustedes. El nacionalismo de Ferraz que tienen ustedes les sirvió de muy poco”, ha subrayado.



Dicho esto, se ha referido a sus palabras sobre la petición del debate hecha por Pontón. “¿Qué diría usted si yo le dijese que usted es una caricatura de sí misma? ¿Cómo se pondría?”, le ha preguntado Rueda, que ha sostenido que él no dijo que ella estuviese “necesitada de atención”, sino de “protagonismo”. “Y si quiere se lo digo de otra manera. El BNG, a la vista de las encuestas que tiene y con las expectativas que tenía, está necesitado de protagonismo en estas elecciones generales y usted, como portavoz del BNG, está necesitada de ese protagonismo”, ha afirmado para asegurar que “machismo” es “apoyar una ley que dejado en la calle a 100 violadores”.



PETICIÓN DE DEBATE



Precisamente, en las últimas horas, la portavoz nacional del BNG remitió a los líderes del PPdeG y del PSdeG sendas cartas para invitarles a realizar un debate a tres igual que se hizo en 2008, de aquella, precisamente, a propuesta de los populares en la figura del ahora presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, cuando Rueda era secretario general del PP gallego.



Al margen del intercambio de misivas, ya se habían respondido en diferentes intervenciones públicas. También lo hizo la actual secretaria general del PP gallego, Paula Prado, para indicarle a Pontón que los populares asistirán a los debates que se formulen, pero con los candidatos que se presentan por las cuatros circunscripciones, en una respuesta en la que hacen hincapié en que “confían” en estas personas. Públicamente, el PP y el PSOE acusan al BNG de querer “esconder” al cabeza de lista por A Coruña y diputado esta legislatura, Néstor Rego.