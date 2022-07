As Medallas de Ouro recoñecen o Camiño como “contribución de Galicia á cultura”

O arcebispo de Santiago, Julián Barrio Barrio; o profesor e estudioso da ruta xacobea Paolo Caucci von Saucken; a hospitalera do albergue de peregrinos de Fisterra, Begoña Valdomar Insua; a Asociación Discamino e, a título póstumo, o primeiro comisario do Xacobeo en 1993, José Carro Otero, recibiron hoxe no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura a Medalla de Ouro de Galicia, a máis alta distinción que outorga a administración autonómica.



Con motivo do Ano Santo extraordinario, a Xunta recoñeceu coa Medalla de Ouro de Galicia a persoas e entidades vinculadas coa difusión do Camiño de Santiago, “a gran contribución de Galicia á cultura universal” e “un monumento vivo, que non se contempla, senón que se experimenta, sente e transmítese”.



O evento comezou sobre as 13.00 horas.Diego Calvo, como chanceller das Medallas de Galicia, leu o

decreto 128/2022 do Consello do pasado 14 de xullo polo que se aprobaba a entrega da Medalla de Ouro ao cinco galardoados nesta edición.



Como apertura do acto, o cantante compostelán Fredi Leis interpretou o seu tema ‘Ayer a la noche seguías brillando’. Posteriormente, xa no escenario o presidente da Xunta e os premiados, deu inicio a entrega.

O primeiro en recibir a Medalla de mans de Alfonso Rueda foi o arcebispo de Santiago, Julián Barros Barros, “pola súa contribución e impulso ao coñecemento da peregrinación á Catedral”.



Julián Barros agradeceu no seu discurso a “admiración” que lle causou que se lle realizou este recoñecemento. “A resposta pola miña banda é a gratitude sincera e oxalá fose tanta como o pobo galego merécese”, sinalou.



A continuación, recibiu este recoñecemento o profesor da Universidade de Perugia Paolo Caucci von Saucken, un dos estudiosos sobre a ruta xacobea máis recoñecidos a nivel mundial e que foi, durante case 20 anos, presidente do Comité de expertos do Camiño de Santiago.



O italiano agradeceu “con emoción e compromiso” que a Xunta pensase nel para recibir a Medalla de Ouro de Galicia. Así, con palabras de esperanza, desexou que o Camiño garde sempre a esencia da súa tradición, “non como nostalxia do pasado, senón como visión clara e firme que permita renovar os retos do futuro con enerxías renovadas”.



En nome dos hospitaleros do Camiño, a peregrina e hospitalera do albergue municipal de peregrinos de Santiago, Begoña Valdomar Insua, recibiu a Medalla por “a súa incansable achega e mantemento do Camiño”.



Valdomar defendeu que a hospitalidade é “un dos valores a coidar” no Camiño de Santiago. “Diariamente somos os seus amigos, médicos ou enfermeiros, os seus confesores, os seus anxos e diaños, somos parte do seu camiñar pola vida; somos parte da súa alma”, expresou a galardoada.



O aplauso máis emotivo foi para a Asociación Discamino, que recibiu a Medalla de Ouro polo “seu labor diario para facilitar ás persoas con discapacidade a súa peregrinación a Compostela e que poidan gozar da ruta”.



Recolleron o galardón varios dos participantes que nestes momentos atópanse, precisamente, realizando o Camiño. En concreto, estes peregrinos “xigantes” están en Astorga, aínda que este sábado desprazáronse até Santiago con motivo desta gala.



Así, após un forte abrazo entre o presidente da Xunta e Gerardo Fernández, un dos membros da asociación, procedeu a dicir unhas palabras Javier Pitillas, fundador da iniciativa, que animou a todos a “ser Discamino”.



“Animarvos a ser os ollos de quen non ve, as pernas de quen non pode camiñar e as mans de quen non ten para empuxar unha cadeira de rodas. Animámosvos a que fagades realidade o seu soño compartindo a felicidade que lles dá poder realizalo, e tamén por darlles vida. Animámosvos a que o fagades porque se o facedes ides sentir unha felicidade tan inmensa que vos cambiará a vida”, afirmou Pitillas.

Os reis volven a Santiago para realizar a Ofrenda ao Apóstolo nunha xornada de festa

Os reis acompañados das súas fillas, a princesa Leonor e a infanta Sofía, volven mañá a Santiago para realizar a Ofrenda ao Apóstolo por terceiro ano consecutivo.



Fóra do Ano Santo –condición que se cumpriu en 2021 e o Papa estendeuna a este 2022–, en cada Ofrenda a Casa Real designa un delegado rexio entre as personalidades políticas da comunidade, que desempeña o papel de oferente nesta cerimonia.



Sen ser ano Xacobeo, Felipe VI optou por exercer este labor en 2020 e en 2014, pouco máis dun mes despois da súa coroación e cando se cumpría un ano do accidente do tren Alvia no barrio compostelán de Angrois, que motivara a suspensión das celebracións en 2013.



Máis aló das actividades sucedidas ao longo de toda a semana na capital galega, incluídos os fogos da noite do 24 e a entrega das Medallas de Galicia, a Ofrenda ao Apóstolo é a primeira celebración solemne que dará inicio á conmemoración do 25 de xullo. Estará presidida por Felipe VI nunha cerimonia que se celebrará de novo na Catedral, como xa ocorreu en 2021 despois dun lapsus de dous anos.