As vendas de coches caen un 9,3% en xaneiro, ata as 1.979 unidades

As matriculacións de turismos e todoterreos en Galicia situáronse nas 1.979 unidades en xaneiro, o que supón un 9,34% menos que no mesmo mes de 2024, segundo os datos das asociacións de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) e vendedores (Ganvam), publicados onte.



Esta cifra contrasta coa rexistrada a nivel nacional, xa que no total de España vendéronse 72.322 unidades, un 5,3% máis que hai un ano. Así, as entregas de coches de gasolina caeron un 36% na comunidade, ata 483 modelos, mentres que as unidades de diésel descenderon un 63,5%, ata 88.

Só aumentaron as entregas de coches con combustibles alternativos como eléctricos, híbridos, híbridos enchufables ou de gas un 18,62%, ata as 1.408 unidades.



En canto a vehículos comerciais, vendéronse 299 en Galicia, un 9,1% máis; así como 162 vehículos industriais, mesma cifra que en xaneiro de 2025, e 25 autobuses, un 3,8% menos.



Neste comezo de ano, ningún modelo feito en Galicia posiciónase entre o dez máis vendidos a nivel nacional, sendo o Dacia Sandero o vehículo máis elixido polos españois, con 2.706 matriculacións.

Datos nacionais



A nivel nacional, as matriculacións de turismos e todoterreos en España alcanzaron as 72.322 unidades en xaneiro, o que representa unha alza do 5,29% respecto a as 68.689 rexistradas no primeiro mes de 2024.



Por canles, os clientes particulares adquiriron 38.219 turismos e todoterreos en xaneiro, un 12,3% máis en termos interanuais, mentres que as empresas matricularon 27.979 unidades no primeiro mes do ano (+2,1%).



Do seu lado, as firmas de aluguer adquiriron 6.124 turismos e todoterreos no mercado nacional en xaneiro, unha caída do 15,4% en termos interanuais.



Doutra banda, o alugueiro matriculou en xaneiro de este ano 16.682 turismos, un 2,2% máis fronte aos 16.327 que comercializou no mesmo mes de 2024. Ademais, as matriculacións de vehículos comerciais lixeiros acadaron en xaneiro as 12.613 unidades, unha alza do 13,3% respecto ao mesmo mes de 2024.



Por tipoloxía, os derivados, furgonetas e ‘pickup’ subiron un 25,5% interanual en xaneiro de 2025, ata as 6.918 unidades. Mentres, os furgóns e camións con chasis lixeiros acadaron as 5.695 matriculacións, unha alza do 1,3% en termos interanuais.

Eléctricos



As matriculacións de turismos e todoterreos eléctricos disparáronse case un 50%, á vez que creceron as dos híbridos e híbridos enchufables e de gas subiron, mentres que caeron as dos coches de gasolina e diésel. En concreto, no primeiro mes de 2025 as vendas dos vehículos eléctricos de batería disparáronse un 48,4% interanual, con 5.012 matriculacións deste tipo de coches.



Por último, os datos das asociacións da automoción en España reflicten que en xaneiro as matriculacións de vehículos industriais, autobuses, autocares e microbuses caeron un 3,7%, cun total 2.940 unidades.



Por tipoloxía, os vehículos industriais rexistran un caída do 7,6% interanual en matriculacións no primeiro mes do ano, con 2.562 unidades, mentres que os autobuses, autocares e microbuses, con 378 vendas ao comezo deste ano, rexistran un incrementodo 35,5%.