La Audiencia de Lugo absuelve al único procesado por el doble crimen del Cash Récord

La Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto al único procesado por el doble crimen del Cash Récord, ocurrido en el polígono de O Ceao, en Lugo, el 30 de abril de 1994, cuando fueron asesinados a tiros la cajera Elena López y Esteban Carballedo, que trabajaba como reponedor.



El fallo judicial ha sido avanzado este viernes por el diario El Progreso y posteriormente confirmado a los medios de comunicación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), quien también confirmó que, a lo largo de la jornada, se conocerán los detalles relativos a esta sentencia.



La acusación particular, ejercida por los familiares de ambas víctimas, solicitaba 28 años de cárcel para el único procesado, mientras que la Fiscalía no llegó a presentar acusación, al entender que no había pruebas suficientes para sostener la causa contra el acusado.



Las familias de ambos asesinados ya habían avanzado que, en caso de no existir una condena, presentarán recurso ante la instancia que corresponda.