Las banderas azules de Galicia demuestran, según Rueda, la "excelencia" del litoral

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado que las 167 banderas concedidas a playas, puertos deportivos, senderos o centros ambientales gallegos demuestran la "excelencia" del litoral gallego.





Rueda, que entregado este miércoles estos distintivos a los municipios en un acto celebrado en la playa de Loira, en el municipio pontevedrés de Marín, ha destacado que "no es fácil obtener una de estas banderas o mantenerlas" porque sus criterios "son muy exigentes".





"Son un premio al compromiso de Galicia con su patrimonio natural y un reconocimiento a su apuesta por un turismo sostenible y de calidad", ha subrayado el presidente gallego.





José Palacios, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), la entidad que concede estos distintivos, ha defendido que para obtenerlos "no hay secretos" más allá de "mucho trabajo por la sostenibilidad, la calidad de los servicios y la seguridad".





"No son un trapo colgado", ha defendido con respecto a las críticas a estos galardones que, según Palacios, siempre llegan de aquellos "que no las pueden conseguir, que no se presentan o que no demuestran que cumplen con criterios que son consensuados internacionalmente".





Sanxenxo, que ha recibido 17 banderas azules para sus playas y tres para sus puertos deportivos -más las concedidas a los senderos y centros ambientales que se entregaron en Madrid-, fue uno de los grandes protagonistas del acto de entrega de estos distintivos en Marín.





La anfitriona del acto, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha apuntado por su parte estar "encantada" de haber acogido este acto de entrega de unos galardones por los que todos los municipios "trabajamos mucho" para poder tener el litoral "en perfecto estado de revista".





"Para nosotros ser hoy el centro de este marchamo de calidad sin duda es una alegría porque hay mucho trabajo detrás para llegar a este momento", ha afirmado Ramallo.