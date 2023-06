Beiras desea a Yolanda Díaz y Sumar suerte, lucidez "y que enfunden las navajas"

El veterano político nacionalista Xosé Manuel Beiras, cofundador de Anova en 2012 y uno de los impulsores de la unidad en el ámbito de la izquierda, advierte de la situación de "emergencia" ante el crecimiento de la "ola fascista" y sitúa el próximo 23 de julio como fecha clave en la que "los nacionalismos emancipadores del Estado" serán "una palanca muy importante, una división panzer muy importante" para frenar "el retorno del fascismo, que es el enemigo principal".



"Yo puedo fiarme más de eso, por lo que hemos visto, que de lo que pueda hacer la izquierda española propiamente dicha", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su posición para el 23 de julio, en la que ha defendido votar en clave "nacionalista", que ahora está representada en las "instituciones" por el BNG.



Analizadas las elecciones municipales del 28M, en el que la izquierda "perdió" (apoyos) pese a las políticas impulsadas por el Gobierno "más progresista" de la democracia --que no obstante fue "incapaz de cortarle la cabeza a la serpiente" por haberse quedado en políticas sociales, pero "moderadas--; observa que en el conflicto de cuestiones nacionales "perdió el chovinismo español frente a los nacionalismos emancipadores y, especialmente, los progresistas". "Y esto es un dato que no puedo dejar de tener en cuenta", ha referido.



Beiras no ha mencionado al BNG de forma expresa, pero ha sido claro al referirse a la "presencia de ese nacionalismo social, ideológico, cívico, en las instituciones parlamentarias", en clara alusión al Bloque, organización política que también contribuyó a fundar y de la que se escindió en 2012. En este punto, ha hecho un inciso para destacar los resultados de las mareas municipalistas el 28M, que permiten ser "llave" en gobiernos progresistas con más de 70 ediles en las corporaciones locales.



Para Beiras, "el baluarte de lo que puede ser el segmento decisivo en estas elecciones está fuera de la España estricta, está en el nacionalismo emancipador gallego, euskaldún y catalán". "El combate ahora es contra el proceso de fascistización", ha aseverado, a lo largo de la entrevista con Europa Press: "El retorno del fascismo es el enemigo principal".

Unión de la cuestión nacional

Así las cosas, aunque "ese otro fragmento" del nacionalismo organizado podría presentarse, para él no es una opción en este momento. "Si estoy diciendo que es fundamental que la izquierda no se divida, que se articule como acaban de acordar los de Sumar --bienvenidos sean, aunque sea tarde, mal y arrastras--, también tengo que hacer la misma posición con respecto a la cuestión nacional", ha advertido.

Así, ha señalado que él no puede "contribuir" a que "aparezcan opciones nacionalistas minoritarias, que a lo mejor lo único que hacen es restar votos o tener votos inútiles, cuando es necesaria la unidad".



Por ello, ha convenido que "es preferible juntar esos apoyos a quien está presente en las instituciones con cierto peso y que puede crecer, pero naturalmente no es un voto en blanco". "Yo como ciudadano nunca le di un voto en blanco a una opción política. Votaba y luego vigilaba si cumplía; y si no cumplía, castigaba o denunciaba", ha remarcado.



Ola "fascista y neofranquista"

Beiras contextualiza su postura en el auge de la ola "fascista y neofranquista" de Vox y el PP, liderado por un Alberto Núñez Feijóo, a quien le dedica las mismas palabras que en el cierre del último debate del estado de la autonomía en el que se vio cara a cara con él: "Como presidente solo me inspira desprecio y como persona, conmiseración".

"Vox sobre todo y el PP ahora, que está echado al monte, son dos ramas del fascismo del Estado español. Uno el fascismo filonazi y el otro fascismo franquista o neofranquista que es el PP, por lo menos, la cúpula y cuadros de poder", ha manifestado en una entrevista, concedida a Europa Press, en la que ha advertido de que estamos ante "una emergencia" y que el pueblo gallego está "en peligro de extinción".



En estas claves explica su postura para las elecciones del 23J: "Los que fuimos nacionalistas y lo fuimos siempre, y nunca dejamos de serlo, aunque en etapas determinadas adoptásemos opciones tácticas heterodoxas respecto de la ortodoxia dominante, si consideramos que los nacionalismos tanto vasco como gallego no solo resistieron, sino que progresaron --ahí se ve que la cuestión nacional es un antídoto muy importante que funciona mucho más que la visión de clase frente al fascismo--, lo que tengo que hacer es posicionarme ahí".



Yolanda Díaz y Sumar

Beiras ha saludado el acuerdo entre las izquierdas "españolas", opción política que no es la suya actualmente. "Nunca hablé mal de Yolanda (Díaz), me negué. No le doy munición a mi enemigo principal", ha advertido, en relación a los análisis políticos que lo mencionan actualmente a raíz del proceso negociador de Sumar y Podemos.

"Les deseo muy buena suerte y lucidez y serenidad y que enfunden las navajas, por lo menos, hasta dentro de diez años. Unos y otras, no es solo un individuo, es del colectivo", ha sentenciado.

Elecciones

Beiras carga contra la "plutocracia financiera", contra la verdadera "sedición" que atribuye al bloqueo que hubo de renovación del poder judicial y advierte de la "fábrica de estupefacientes" para la ciudadanía, con las 'fake news'. Así, rememoró el "chantaje" a Zapatero para señalar que Pedro Sánchez, "a diferencia" de mantenerse en el poder como entonces hizo el presidente socialista --lo que le llevó a practicar los recortes--, convocó elecciones: "No sé si aprendió la lección o porque es otro temperamento, pero lo que hizo fue decir que los ciudadanos decidan qué políticas quieren".



"Es necesaria una ofensiva y sacarle la careta y decirle a los ciudadanos que aquí el peligro está en el monstruo del fascismo, que es el representante político ideológico de las grandes oligarquías financieras y mediáticas, que son totalitaristas y que quieren acabar por completo con cualquier régimen democrático", ha declarado.



En Marea

En referencia a En Marea, Beiras ha afirmado que "se desgració --'esmendrellouse'-- por culpa de En Marea, no de los votantes de En Marea". "Esa es la responsabilidad que tenemos y no me echo fuera, aunque yo hice lo imposible por evitarlo", ha manifestado.

Pero a la pregunta de si considera que la irrupción de esta opción política que aglutinó durante una década una pata nacionalista con la izquierda federal contribuyó a aumentar la 'conciencia nacional', responde con un "sí" rotundo. "Sí, sí lo hizo, hizo que muchos ciudadanos que votaban a opciones de ámbito estatal, en la medida que reconocían los derechos nacionales de Galicia, primero votaron a AGE y luego mareas municipales y luego a En Marea", ha asegurado.



Así, ha analizado que esto hizo que muchos ciudadanos pasasen "la frontera", lo cual ha permitido también al BNG su subida. "El BNG tiene que ser consciente de que el gran salto que tuvo en los últimos años fue por el desastre de En Marea, que fue consecuencia primero de las disputas dentro de los órganos de dirección de En Marea, incluso por los propios indígenas y de la traición del incumplimiento de los acuerdos de la izquierda federal con Unidos Podemos en las Cortes".

"Pero debe de ser consciente de que ese voto fue el que le dio el salto: pasó de votar En Marea a votar al BNG, lo que demuestra que era voto nacionalista, no era voto españolista, sino hubiesen votado al PSOE o Unidos Podemos", ha manifestado Beiras, quien ha dicho que "no es el momento" de abordar esta cuestión: "Yo nunca hago ajuste de cuentas y mira que llevé hostias, ¡eh!".