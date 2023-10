Besteiro agradece emocionado al PSOE su apoyo tras siete años apartado de la política

El candidato socialista en las elecciones autonómicas de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha agradecido ante el Comité Federal del PSOE el apoyo de sus compañeros después de siete años apartado de la política, en los que asegura que la derecha lo quiso "apartar del camino" con "mentiras y estrategias judiciales".



En su intervención este sábado ante el Comité Federal de Ferraz, que ratificará previsiblemente su candidatura junto a la del candidato socialista en el País Vasco, Eneko Andueza, Besteiro ha asegurado que hay una "oportunidad histórica de que se produzca un cambio en Galicia".



Y, visiblemente emocionado y al borde del llanto, ha agradecido el apoyo de sus compañeros en estos últimos siete años, desde que unas causas de supuesta corrupción lo apartaron de la política en 2016, unas causas que fueron archivadas en 2022.



"Yo creo en la política, siempre he creído, a pesar de que en los últimos siete años que me han costado. No dejé de perder nunca la confianza en la política. Son siete años en los que me he sentido acompañado, también del presidente del Gobierno, esos siete años él estuvo allí", ha dicho en alusión a Pedro Sánchez.



Besteiro ha señalado que ahora inicia "un nuevo camino" del que asegura que lo quiso "apartar" con "mentiras y estrategias judiciales de la derecha", y ha subrayado que ese camino va a llegar a "buen puerto".



"Galicia es un país de primera y vamos a darle un gobierno de primera", ha añadido el candidato, que fue secretario general del PSdeG y delegado del Gobierno en Galicia, y que ha apostado por un "galleguismo útil".



Por su parte, Andueza ha agradecido el cariño recibido por sus compañeros al anunciarse su candidatura y expresado su "apoyo y confianza" a Sánchez, a la Ejecutiva Federal del PSOE y al comité negociador para la investidura en sus pasos para "normalizar" la situación política en Cataluña y hacer posible que vuelva a haber un gobierno socialista en España.



"Estamos mucho mejor que en 2017 y no es fruto de la casualidad", ha afirmado el candidato vasco, que ha destacado que si hay dos federaciones socialistas que saben "lo que supone la convivencia y el riesgo de perderla" son las de Euskadi y Cataluña.



"Especialmente nosotros, que nos hemos jugado la vida y hasta la hemos perdido por defender esa convivencia", ha apuntado en alusión a los socialistas vascos.