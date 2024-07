Un BNG "de moda" se reivindica en una multitudinaria marcha

El Bloque Nacionalista Galego ha celebrado un año más el 25 de julio, Día da Patria, con una multitudinaria manifestación por las calles de Santiago de Compostela en la que ha escenificado estar "de moda" y en la que la portavoz nacional, Ana Pontón, ha apelado a los suyos a "no bajar los brazos" para seguir creciendo "sin límites".



Bajo el lema 'A forza deste país', la marcha ha arrancado en la Alameda pasado el medio día, en una jornada en la que Ana Pontón ha reivindicado que el BNG "está de moda" y atraviesa el "mejor momento de su historia" tras el apoyo dado por los gallegos en las autonómicas del pasado 18 de febrero. "Demostramos que no tenemos límites ni techo, y vamos a seguir haciendo historia", ha proclamado.



Durante el recorrido por las calles de la capital gallega de la manifestación --en la que según el BNG han participado 20.000 personas-- se han visto pancartas de diferentes colectivos de todo el territorio, como las plataformas en contra de la instalación de Altri en Palas de Rei (Lugo) o de la mina de Touro. Además, entre las delegaciones invitadas, han participado dirigentes de ERC, EH Bildu o Junts, como, entre otros, Laura Borrás.



La movilización ha supuesto el regreso del histórico Xosé Manuel Beiras a los actos de la formación por el 25 de julio. Beiras, junto al exalcalde de Santiago Martiño Noriega y al que fuera parlamentario autonómico Antón Sánchez, ha capitaneado la pancarta de Anova. Con su presencia, la formación escenifica una vez más su sintonía con el actual proyecto del Bloque.



En declaraciones a los medios, Beiras ha recordado que Anova llegó a un acuerdo con el BNG para apoyarlo en las elecciones del pasado 18F a las elecciones autonómicas, así como para "abrir un proceso de diálogo que permita ampliar el espacio del nacionalismo gallego".



"Estamos en un momento crucial, en una fase en la que la única fuerza que en Galicia puede hacer frente al avance del fascismo, tanto el fascismo encarado como el encubierto de PP y Rueda, es el que representa el BNG", ha sostenido para señalar que se trata de una fuerza que "moviliza a la población".



"Nunca estuvo tan cerca hacer historia con un gobierno nacionalista", ha exclamado la líder del Bloque en su discurso en la Praza da Quintana, en el que ha puesto en valor el crecimiento de la formación desde su llegada a la dirección tras atravesar "una situación muy crítica".



Así, Pontón ha puesto en valor los "frutos de esa nueva línea política", con "un apoyo popular en máximos históricos" que "crece año tras año". "Hoy el BNG está consolidado y reforzado como la segunda fuerza política, multiplicando por cuatro el apoyo social y electoral que teníamos en 2016", ha sostenido.



En este tiempo, ha asegurado que la sociedad cambió, pero también un BNG que, con todo, mantuvo siempre "todos y cada uno" de sus principios". "Lo decimos con todo el orgullo, somos nacionalistas y a mucha honra", ha exclamado.



Pontón ha erigido al BNG en "esperanza" frente a un gobierno del PP, con Alfonso Rueda a la cabeza, que ha defendido como "antigallego" y "sumiso al centralismo". "A pesar de todo hay esperanza", ha dicho para avisar a los suyos de que de ellos depende que "no haya vuelta atrás".



"El BNG no solo es la alternativa real frente al PP, somos un verdadero gobierno alternativo, con propuestas e ideas para sacar adelante este país", ha proclamado Pontón, que ha animado a los presentes a "no bajar los brazos". "No nos pongamos límites y Galicia nunca tendrá límites, porque somos un país con un gran futuro por ganar", ha apuntado.



En "tiempos tan convulsos" ha recordado que el nacionalismo gallego "es por definición solidario, antiimperialista y defensor de la convivencia pacífica de los pueblos". "Por eso, en este momento, la prioridad, la tarea más urgente es construir la paz", ha manifestado para apelar a la paz en Burkina Faso, en Somalia, en Sudán; paz en Yemen, en Nigeria, en Siria; paz en Mali, en Ucrania y paz en Gaza.



"¿Cuántos muertos más tienen que producirse para poner fin al genocidio, que más tiene que pasar para que Europa deje de ser comparsa de los Estados Unidos, de la OTAN y del estado criminal de Israel", ha interpelado para trasladar la solidaridad de su formación con el pueblo Palestino.



La líder del Bloque ha concluido su intervención invitando a toda la militancia a seguir trabajando con más entusiasmo que nunca por el país. "Somos parte de una energía colectiva que no tiene límites, unidas por una causa común que es Galicia, un gran país con un gran futuro por ganar", ha proclamado.